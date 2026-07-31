Вследствие вражеского удара разрушен сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве. ФОТО

Вследствие российского удара в Полтаве был разрушен сортировочный терминал "Новой почты".

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Сотрудники находились в укрытиях

Во время атаки сотрудники находились в укрытиях — погибших и пострадавших нет.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Подробную информацию о поврежденном грузе планируют установить в ближайшее время.

В компании добавили, что клиентам компенсируют заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены вследствие атаки.

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