Вследствие вражеского удара разрушен сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве. ФОТО
Вследствие российского удара в Полтаве был разрушен сортировочный терминал "Новой почты".
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники находились в укрытиях
Во время атаки сотрудники находились в укрытиях — погибших и пострадавших нет.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Подробную информацию о поврежденном грузе планируют установить в ближайшее время.
В компании добавили, что клиентам компенсируют заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены вследствие атаки.
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