Россия атаковала отделение Новой Почты на Виннитчине: 8 раненых. ФОТОрепортаж
В ходе воздушной атаки российских войск в Винницкой области зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.
"Винницкая область подверглась воздушной атаке врага", — сообщила чиновница.
Отмечается, что имеются попадания в гражданскую инфраструктуру.
По предварительной информации, 1 человек пострадал.
Все службы выдвигаются на место происшествия.
Обновление
Впоследствии Заболотная уточнила, что враг ударил по отделению Новой Почты на Виннитчине.
По состоянию на данный момент – 5 раненых. 19 летний парень, средней степени тяжести. И 4 – легкой.
Все службы работают на местах.
Обновление
"Количество пострадавших в результате попадания в Новую Почту на Виннитчине увеличилось до 8. Трое в реанимации, из них один - тяжелый.
Еще пять человек получили легкие повреждения", - сообщила позже Заболотная.
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