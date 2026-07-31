Россия атаковала отделение Новой Почты на Виннитчине: 8 раненых. ФОТОрепортаж

В ходе воздушной атаки российских войск в Винницкой области зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.

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"Винницкая область подверглась воздушной атаке врага", — сообщила чиновница.

Отмечается, что имеются попадания в гражданскую инфраструктуру.

По предварительной информации, 1 человек пострадал.

Все службы выдвигаются на место происшествия.

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Обновление

Впоследствии Заболотная уточнила, что враг ударил по отделению Новой Почты на Виннитчине.

По состоянию на данный момент – 5 раненых. 19 летний парень, средней степени тяжести. И 4 – легкой.

Все службы работают на местах.

Обновление

"Количество пострадавших в результате попадания в Новую Почту на Виннитчине увеличилось до 8. Трое в реанимации, из них один - тяжелый.

Еще пять человек получили легкие повреждения", - сообщила позже Заболотная.









