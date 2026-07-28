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Поджигали спецтехнику энергетиков и автомобили ВСУ: задержаны 16-летние агенты РФ в Одессе и на Виннитчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух поджигателей, выполнявших заказ РФ в Одессе и Винницкой области. Среди основных "целей" фигурантов были военные автомобили и спецтранспорт объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателях?

Как выяснило расследование, агентами оказались завербованные врагом 16-летние местные жители, которые попали в поле зрения рашистов в Telegram-каналах по поиску "легких" заработков.

поджигатель агент РФ

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Так, в Одессе задержан несовершеннолетний, который по указанию куратора из РФ поджог автокран, две автовышки и кран-манипулятор одного из ключевых энергообъектов региона.

"Таким образом враг надеялся сорвать аварийно-восстановительные и ремонтные работы на высоковольтных линиях электропередач, питающих южный регион Украины", — пояснили в СБУ.

Чтобы выполнить задание врага, фигурант сначала приобрел в магазине легковоспламеняющуюся смесь, а затем на пригородном транспорте добрался до местной электроподстанции и устроил там поджог.

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В Винницкой области контрразведчики СБУ разоблачили несовершеннолетнего агента из города Гнивань, который по заказу ФСБ совершил поджог автомобиля Сил обороны.

Установлено, что злоумышленник сначала отслеживал места парковки автомобилей украинских защитников, а после указания куратора из РФ поджог внедорожник военнослужащего ВСУ.

Для этого фигурант использовал 2-литровую бутылку с бензином, которую вылил внутрь машины. Затем он заснял возгорание на камеру смартфона для "отчета" перед ФСБ.

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Задержание и подозрения

  • Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников "по горячим следам" в течение суток после совершения ими поджогов.
  • В ходе обысков у задержанных были изъяты средства поджога и мобильные телефоны, с помощью которых они координировали свои действия с представителями страны-агрессора.
  • Следователи Службы безопасности сообщили подозреваемым о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
  • Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступлений.

Автор: 

Винницкая область (1225) Одесса (8408) Одесская область (4602) поджог (1191) Нацполиция (17563) СБУ (21302) Одесский район (707)
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Топ комментарии
+8
На це є декілька причин: перша і основна - анархія в школах. Дітям надали лише права, але забули про відповідальність. Причому з вчителя зробили цапа-відбувайла, який в усьому винен. Повна вседозволеність, дитиноцентризм та вплив батьків на роботу вчителя. Де диференціаця шкіл, де відсторонення від уроків, де виключення зі школи? Тому не дивуйтесь, що молодь зараз без гальм. По-друге, мала заробітна плата. Третя причина - свавілля блатних "агентів змін" в МОН, які вважають, що чим більше недореформ вони проведуть, тим більше грошей партнерів вони можуть засвоїти. Це все звалилось на вчителів, які мають ці хворі фантазія якось втілювати в реалія сьогодення. Ще можна сказати про диктатуру адміністрацію шкіл та громад, які вирішили, що вони боги і можуть карати та дарувати.
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28.07.2026 12:12 Ответить
+8
Хочу доповнити. Виховання дітей лежить повністю на батьках, вчителі лише доповнюють. Дитина веде себе так, як їй дозволяють батьки та бере приклад з поведінки самих батьків. І відповідальність неповнолітніх також лежить на батьках - тому ось ці запроданці повинні сісти разом з батьками - КРАПКА.
На рахунок навчання та реформ - так, дурдом, вчителям важко. Але спихати бажання нашкодити власній країні за пару рублів, вибачте, але таких в шахти добувати безкоштовно вуголь для України (разом з батьками).
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28.07.2026 12:23 Ответить
+7
Які агенти, звичайні підонки, зрадники України, які заробляють на загибелі своїх друзів, іноді на загибелі своїх рідних та близьких
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28.07.2026 12:17 Ответить

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