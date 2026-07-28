Поджигали спецтехнику энергетиков и автомобили ВСУ: задержаны 16-летние агенты РФ в Одессе и на Виннитчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух поджигателей, выполнявших заказ РФ в Одессе и Винницкой области. Среди основных "целей" фигурантов были военные автомобили и спецтранспорт объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателях?

Как выяснило расследование, агентами оказались завербованные врагом 16-летние местные жители, которые попали в поле зрения рашистов в Telegram-каналах по поиску "легких" заработков.

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Так, в Одессе задержан несовершеннолетний, который по указанию куратора из РФ поджог автокран, две автовышки и кран-манипулятор одного из ключевых энергообъектов региона.

"Таким образом враг надеялся сорвать аварийно-восстановительные и ремонтные работы на высоковольтных линиях электропередач, питающих южный регион Украины", — пояснили в СБУ.

Чтобы выполнить задание врага, фигурант сначала приобрел в магазине легковоспламеняющуюся смесь, а затем на пригородном транспорте добрался до местной электроподстанции и устроил там поджог.

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В Винницкой области контрразведчики СБУ разоблачили несовершеннолетнего агента из города Гнивань, который по заказу ФСБ совершил поджог автомобиля Сил обороны.

Установлено, что злоумышленник сначала отслеживал места парковки автомобилей украинских защитников, а после указания куратора из РФ поджог внедорожник военнослужащего ВСУ.

Для этого фигурант использовал 2-литровую бутылку с бензином, которую вылил внутрь машины. Затем он заснял возгорание на камеру смартфона для "отчета" перед ФСБ.

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Задержание и подозрения