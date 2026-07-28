Поджигали спецтехнику энергетиков и автомобили ВСУ: задержаны 16-летние агенты РФ в Одессе и на Виннитчине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще двух поджигателей, выполнявших заказ РФ в Одессе и Винницкой области. Среди основных "целей" фигурантов были военные автомобили и спецтранспорт объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателях?
Как выяснило расследование, агентами оказались завербованные врагом 16-летние местные жители, которые попали в поле зрения рашистов в Telegram-каналах по поиску "легких" заработков.
Так, в Одессе задержан несовершеннолетний, который по указанию куратора из РФ поджог автокран, две автовышки и кран-манипулятор одного из ключевых энергообъектов региона.
"Таким образом враг надеялся сорвать аварийно-восстановительные и ремонтные работы на высоковольтных линиях электропередач, питающих южный регион Украины", — пояснили в СБУ.
Чтобы выполнить задание врага, фигурант сначала приобрел в магазине легковоспламеняющуюся смесь, а затем на пригородном транспорте добрался до местной электроподстанции и устроил там поджог.
В Винницкой области контрразведчики СБУ разоблачили несовершеннолетнего агента из города Гнивань, который по заказу ФСБ совершил поджог автомобиля Сил обороны.
Установлено, что злоумышленник сначала отслеживал места парковки автомобилей украинских защитников, а после указания куратора из РФ поджог внедорожник военнослужащего ВСУ.
Для этого фигурант использовал 2-литровую бутылку с бензином, которую вылил внутрь машины. Затем он заснял возгорание на камеру смартфона для "отчета" перед ФСБ.
Задержание и подозрения
- Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников "по горячим следам" в течение суток после совершения ими поджогов.
- В ходе обысков у задержанных были изъяты средства поджога и мобильные телефоны, с помощью которых они координировали свои действия с представителями страны-агрессора.
- Следователи Службы безопасности сообщили подозреваемым о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
- Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступлений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На рахунок навчання та реформ - так, дурдом, вчителям важко. Але спихати бажання нашкодити власній країні за пару рублів, вибачте, але таких в шахти добувати безкоштовно вуголь для України (разом з батьками).