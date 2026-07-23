РФ вербует поджигателей в соцсетях. За 9 дней устроили 5 пожаров в Запорожье, - Нацполиция
Российские спецслужбы всё чаще используют мошеннические схемы с фальшивыми знакомствами, чтобы склонить украинцев к поджогам административных зданий и военного транспорта.
Об этом рассказал заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Запорожской области полковник Валерий Ефремов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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В течение 9 дней завербованные устроили пять пожаров в Запорожье.
Среди "целей" были здание банка, ЗАГС, госспецсвязь. В то же время один поджог удалось предотвратить.
"Враг вербует в соцсетях и на сайтах знакомств наших молодых людей и подталкивает их к совершению этих преступлений. В Telegram-канале знакомств "Дайвинчик" враг создает фейковый аккаунт девушки, знакомится с парнями, предлагает встречу.
Ребята идут, но потом им звонят спецслужбы РФ под видом сотрудников СБУ и говорят, что девушка оказалась диверсанткой, выкладывают видео ее задержания и просят помочь задержать ее куратора, который якобы заперся в таком-то здании. Говорят, что нужно поджечь здание, чтобы он выбежал, а потом его задержали", - сказал Ефремов.
В то же время, по его словам, молодые люди верят в такую историю.
Среди задержанных, а это в основном мужчины 2000 года рождения, есть даже военный.
По словам правоохранителей, с начала года в Запорожье было совершено 12 поджогов. Уничтожали и военный транспорт, и административные здания.
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