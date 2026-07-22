Враг нанес удар по Запорожью и окрестностям: есть погибший и пострадавшие

Российские войска атаковали Запорожье и населенный пункт Лежино Запорожского района. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Атака на предприятие в Запорожье

В Запорожье в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия пищевой промышленности. Также горят автомобили и помещения.

Пострадали трое человек — 33-летняя женщина и мужчины 25 и 41 года.

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Удар по Запорожскому району

Также Федоров сообщил, что вражеские авиабомбы ударили по Лежиному. В результате удара разрушены жилые дома.

"Предварительно, есть информация о людях под завалами", — сообщил глава ОГА в 16:54.

Позже Федоров сообщил, что в результате атаки погиб один человек, еще трое ранены.

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