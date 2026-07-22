Враг нанес удар по Запорожью и окрестностям: есть погибший и пострадавшие
Российские войска атаковали Запорожье и населенный пункт Лежино Запорожского района. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Атака на предприятие в Запорожье
В Запорожье в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия пищевой промышленности. Также горят автомобили и помещения.
Пострадали трое человек — 33-летняя женщина и мужчины 25 и 41 года.
Удар по Запорожскому району
Также Федоров сообщил, что вражеские авиабомбы ударили по Лежиному. В результате удара разрушены жилые дома.
"Предварительно, есть информация о людях под завалами", — сообщил глава ОГА в 16:54.
Позже Федоров сообщил, что в результате атаки погиб один человек, еще трое ранены.
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