Ворог вдарив по Запоріжжю та району: є загиблий та постраждалі
Російські війська атакували Запоріжжя та населений пункт Лежине Запорізького району. Попередньо відомо, що одна людина загинула, є постраждалі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Атака на підприємство у Запоріжжі
У Запоріжжі внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства харчової промисловості. Також палають автівки та приміщення.
Постраждали троє людей - 33-річна жінка та чоловіки 25 та 41 року.
Удар по Запорізькому району
Також Федоров повідомив, що ворожі авіабомби ударили по Лежиному. Внаслідок удару зруйновані житлові будинки.
"Попередньо, є інформація про людей під завалами", - повідомив голова ОВА о 16:54.
Згодом Федоров повідомив, що внаслідок атаки загинула людина, ще троє поранені.
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