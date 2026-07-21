Росія знову вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі

Російські війська знову обстріляли Запоріжжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Телеграмі.

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Удар по місту і пожежі на складах

За словами посадовця, внаслідок атаки зайнялися складські приміщення.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Що відомо про атаку та попередження

Перед ударом Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку міста.

У різних районах Запоріжжя було чути вибухи, також спостерігався дим.

Раніше повідомлялося, що вранці російські війська атакували місто керованими авіабомбами. Унаслідок того удару загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

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