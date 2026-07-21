Россия снова нанесла удар по Запорожью: возникли пожары
Российские войска вновь обстреляли Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
Удар по городу и пожары на складах
По словам чиновника, вследствие атаки загорелись складские помещения.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Что известно об атаке и предупреждении
Перед ударом Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении города.
В разных районах Запорожья были слышны взрывы, также наблюдался дым.
Ранее сообщалось, что утром российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами. Вследствие того удара погибли три человека, еще 13 получили ранения.
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