Россия снова нанесла удар по Запорожью: возникли пожары

Российские войска вновь обстреляли Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

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Удар по городу и пожары на складах

По словам чиновника, вследствие атаки загорелись складские помещения.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Что известно об атаке и предупреждении

Перед ударом Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении города.

В разных районах Запорожья были слышны взрывы, также наблюдался дым.

Ранее сообщалось, что утром российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами. Вследствие того удара погибли три человека, еще 13 получили ранения.

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