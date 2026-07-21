Агент ГРУ, готовивший бомбы для терактов в Запорожье, получил 15 лет тюрьмы, - СБУ
Согласно доказательной базе Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки (более известной как "ГРУ"), который изготавливал самодельные бомбы для терактов в Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали злоумышленника в марте 2025 года.
Что установило расследование?
По данным СБУ, заказ РФ выполнял завербованный врагом местный наркозависимый. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал легкие заработки в Telegram-каналах.
В обмен на обещание "быстрых" подработок агент приступил к сборке самодельных взрывных устройств (СВУ), усиливая их металлическими гайками и болтами для большей поражающей силы.
Как злоумышленник готовил взрывчатку для терактов?
Для этого он, следуя инструкциям рашистов, приобрел химические компоненты, стройматериалы и другие составляющие для изготовления бомб в домашних условиях.
Готовые СВУ злоумышленник должен был спрятать в тайниках на территории прифронтового города и в его окрестностях, а затем передать соответствующие координаты куратору из РФ.
Также российский сотрудник спецслужб поручил своему сообщнику вести информационно-подрывную деятельность в интересах страны-агрессора.
Для этого предатель расклеивал по городу провокационные листовки, направленные на расшатывание внутренней обстановки на юге Украины.
- В ходе обыска у задержанного изъяли канистру с растворителем, другие химические компоненты и элементы дополнительного поражения для изготовления СВП, а также мобильные телефоны для связи с врагом.
- По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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