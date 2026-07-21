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Агент ГРУ, який готував бомби для терактів у Запоріжжі, отримав 15 років тюрми, - СБУ

вирок

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який готував саморобні бомби для терактів у Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, співробітники СБУ затримали зловмисника у березні 2025 року.

Що встановило розслідування?

За даними СБУ, замовлення РФ виконував завербований ворогом місцевий наркозалежний. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянку "швидких" підробітків агент приступив до збирання саморобних вибухових пристроїв (СВП), підсилюючи їх металевими гайками і болтами для більшої уражаючої дії.

Як зловмисник готував вибухівку для терактів?

Для цього він за інструкцією рашистів придбав хімічні компоненти, будматеріали та інші складові для виробництва бомб у домашніх умовах.

Готові СВП зловмисник мав заховати у схрони на території прифронтового міста та в його околицях, а потім направити відповідні координати куратору з РФ.

Також російський спецслужбіст доручив своєму поплічнику проводити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Для цього зрадник розклеював по місту провокаційні листівки, спрямовані на розхитування внутрішньої обстановки на півдні України.

  • Під час обшуку в затриманого вилучено каністру з розчинником, інші хімічні компоненти та елементи додаткового ураження для виготовлення СВП, а також мобільні телефони для зв’язку з ворогом.
  • За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Автор: 

Запоріжжя (2690) СБУ (14101) Запорізька область (5138) Запорізький район (725)
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