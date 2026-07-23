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Новини Затримання підпалювачів
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РФ вербує паліїв у соцмережах. За 9 днів влаштували 5 пожеж у Запоріжжі, - Нацполіція

РФ вербує паліїв в інтернеті: що відомо?

Російські спецслужби дедалі частіше використовують шахрайські схеми із фейковими знайомствами, щоб схилити українців до підпалів адмінбудівель та військового транспорту.

Про це розповів заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Запорізькій області полковник Валерій Єфремов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Протягом 9 днів завербовані влаштували п'ять пожеж у Запоріжжі.

Серед "цілей" були будівля банку, РАЦС, держспецзв’язку. Водночас одному підпалу вдалося запобігти.

"Ворог вербує у соцмережах та на сайтах знайомств наших молодих людей і підбиває їх робити ці злочини. У Телеграм-каналі знайомств "Дайвінчік" ворог створює фейковий аккаунт дівчини, знайомиться із хлопцями, пропонує зустріч.

Хлопці йдуть, але потім їм телефонують спецслужби РФ під виглядом працівників СБУ і кажуть, що дівчина виявилась диверсанткою, скидають відео її затримання та просять допомогти затримати її куратора, який нібито закрився в такій-то будівлі. Кажуть, що треба підпалити будівлю, щоб він вибіг і потім його затримали", - сказав Єфремов.

Читайте: Ворог вдарив по Запоріжжю та району: є загиблий та постраждалі

Водночас, за його словами, молодики в таку історію вірять.

Серед затриманих, а це чоловіки здебільшого 2000 року народження, є навіть військовий.

За словами правоохоронців, із початку року в Запоріжжі були вчинені 12 підпалів. Знищували і військовий транспорт, і адмінбудівлі.

Читайте: Підпалював автомобілі військовослужбовців на замовлення: на Сумщині затримано зловмисника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2698) підпал (776) Запорізька область (5151) Запорізький район (732)
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Топ коментарі
+5
Треба показово судити декількох по 111-й статті з максимальним терміном і публічно про це безперевно в усіх новинах показувати та писати.
Стаття 111 Кримінального кодексу України визначає відповідальність за державну зраду.
Злочином вважаються умисні дії громадянина України на шкоду суверенітету, обороноздатності чи безпеці держави (шпигунство, перехід на бік ворога, надання іноземній державі допомоги у підривній діяльності). Від 12 до 15 років ув'язнення (з можливою конфіскацією майна).
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23.07.2026 14:24 Відповісти
+3
15 років мало, треба давати вишку
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23.07.2026 14:27 Відповісти
+2
Нарід...
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23.07.2026 14:23 Відповісти

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