РФ вербує паліїв у соцмережах. За 9 днів влаштували 5 пожеж у Запоріжжі, - Нацполіція
Російські спецслужби дедалі частіше використовують шахрайські схеми із фейковими знайомствами, щоб схилити українців до підпалів адмінбудівель та військового транспорту.
Про це розповів заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Запорізькій області полковник Валерій Єфремов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
Протягом 9 днів завербовані влаштували п'ять пожеж у Запоріжжі.
Серед "цілей" були будівля банку, РАЦС, держспецзв’язку. Водночас одному підпалу вдалося запобігти.
"Ворог вербує у соцмережах та на сайтах знайомств наших молодих людей і підбиває їх робити ці злочини. У Телеграм-каналі знайомств "Дайвінчік" ворог створює фейковий аккаунт дівчини, знайомиться із хлопцями, пропонує зустріч.
Хлопці йдуть, але потім їм телефонують спецслужби РФ під виглядом працівників СБУ і кажуть, що дівчина виявилась диверсанткою, скидають відео її затримання та просять допомогти затримати її куратора, який нібито закрився в такій-то будівлі. Кажуть, що треба підпалити будівлю, щоб він вибіг і потім його затримали", - сказав Єфремов.
Водночас, за його словами, молодики в таку історію вірять.
Серед затриманих, а це чоловіки здебільшого 2000 року народження, є навіть військовий.
За словами правоохоронців, із початку року в Запоріжжі були вчинені 12 підпалів. Знищували і військовий транспорт, і адмінбудівлі.
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