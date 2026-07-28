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Підпалювали спецтехніку енергетиків та авто ЗСУ: затримано 16-річних агентів РФ в Одесі та на Вінниччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох підпалювачів, які виконували замовлення РФ в Одесі та на Вінниччині. Серед основних "цілей" фігурантів були військові авто та спецтранспорт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадників відомо?

Як з’ясувало розслідування, агентами виявились завербовані ворогом 16-річні місцеві жителі, які потрапили у поле зору рашистів у Телеграм-каналах з пошуку "легких" заробітків.

підпалювач агент рф

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Так, в Одесі затримано неповнолітнього, який за вказівкою куратора з РФ підпалив автокран, дві автовишки і кран-маніпулятор одного з ключових енергооб’єктів регіону.

"У такий спосіб ворог сподівався зірвати аварійно-відновлювальні та ремонтні роботи на високовольтних лініях електропередач, які живлять південний регіон України", - пояснили в СБУ.

Щоб виконати завдання ворога, фігурант спершу придбав у магазині легкозаймисту суміш, а далі на приміському транспорті дістався до місцевої електропідстанції і вчинив там підпал.

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На Вінниччині контррозвідники СБУ викрили неповнолітнього агента з міста Гнівань, який на замовлення фсб здійснив підпал авто Сил оборони.

Встановлено, що зловмисник спочатку відстежував місця паркування автомобілів українських захисників, а після вказівки куратора з РФ підпалив позашляховик військового ЗСУ.

Для цього фігурант використав 2-літрову пляшку з бензином, яку вилив усередину машини. Далі він зафіксував загоряння на камеру смартфона для "звітності" перед фсб.

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Затримання та підозри

  • Співробітники СБУ затримали обох зловмисників "по гарячих слідах" упродовж доби після вчинення ними підпалів.
  • Під час обшуків у затриманих вилучено засоби підпалу та мобільні телефони, з яких вони координували свої дії з представниками країни-агресора.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).
  • Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів.

Автор: 

Вінницька область (1061) Одеса (5108) Одеська область (4057) підпал (790) Нацполіція (15777) СБУ (12751) Одеський район (723)
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Топ коментарі
+14
На це є декілька причин: перша і основна - анархія в школах. Дітям надали лише права, але забули про відповідальність. Причому з вчителя зробили цапа-відбувайла, який в усьому винен. Повна вседозволеність, дитиноцентризм та вплив батьків на роботу вчителя. Де диференціаця шкіл, де відсторонення від уроків, де виключення зі школи? Тому не дивуйтесь, що молодь зараз без гальм. По-друге, мала заробітна плата. Третя причина - свавілля блатних "агентів змін" в МОН, які вважають, що чим більше недореформ вони проведуть, тим більше грошей партнерів вони можуть засвоїти. Це все звалилось на вчителів, які мають ці хворі фантазія якось втілювати в реалія сьогодення. Ще можна сказати про диктатуру адміністрацію шкіл та громад, які вирішили, що вони боги і можуть карати та дарувати.
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28.07.2026 12:12 Відповісти
+13
Хочу доповнити. Виховання дітей лежить повністю на батьках, вчителі лише доповнюють. Дитина веде себе так, як їй дозволяють батьки та бере приклад з поведінки самих батьків. І відповідальність неповнолітніх також лежить на батьках - тому ось ці запроданці повинні сісти разом з батьками - КРАПКА.
На рахунок навчання та реформ - так, дурдом, вчителям важко. Але спихати бажання нашкодити власній країні за пару рублів, вибачте, але таких в шахти добувати безкоштовно вуголь для України (разом з батьками).
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28.07.2026 12:23 Відповісти
+12
Які агенти, звичайні підонки, зрадники України, які заробляють на загибелі своїх друзів, іноді на загибелі своїх рідних та близьких
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28.07.2026 12:17 Відповісти

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