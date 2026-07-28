Підпалювали спецтехніку енергетиків та авто ЗСУ: затримано 16-річних агентів РФ в Одесі та на Вінниччині, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох підпалювачів, які виконували замовлення РФ в Одесі та на Вінниччині. Серед основних "цілей" фігурантів були військові авто та спецтранспорт критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що про зрадників відомо?
Як з’ясувало розслідування, агентами виявились завербовані ворогом 16-річні місцеві жителі, які потрапили у поле зору рашистів у Телеграм-каналах з пошуку "легких" заробітків.
Так, в Одесі затримано неповнолітнього, який за вказівкою куратора з РФ підпалив автокран, дві автовишки і кран-маніпулятор одного з ключових енергооб’єктів регіону.
"У такий спосіб ворог сподівався зірвати аварійно-відновлювальні та ремонтні роботи на високовольтних лініях електропередач, які живлять південний регіон України", - пояснили в СБУ.
Щоб виконати завдання ворога, фігурант спершу придбав у магазині легкозаймисту суміш, а далі на приміському транспорті дістався до місцевої електропідстанції і вчинив там підпал.
На Вінниччині контррозвідники СБУ викрили неповнолітнього агента з міста Гнівань, який на замовлення фсб здійснив підпал авто Сил оборони.
Встановлено, що зловмисник спочатку відстежував місця паркування автомобілів українських захисників, а після вказівки куратора з РФ підпалив позашляховик військового ЗСУ.
Для цього фігурант використав 2-літрову пляшку з бензином, яку вилив усередину машини. Далі він зафіксував загоряння на камеру смартфона для "звітності" перед фсб.
Затримання та підозри
- Співробітники СБУ затримали обох зловмисників "по гарячих слідах" упродовж доби після вчинення ними підпалів.
- Під час обшуків у затриманих вилучено засоби підпалу та мобільні телефони, з яких вони координували свої дії з представниками країни-агресора.
- Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).
- Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів.
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