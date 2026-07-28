Підпалювали спецтехніку енергетиків та авто ЗСУ: затримано 16-річних агентів РФ в Одесі та на Вінниччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох підпалювачів, які виконували замовлення РФ в Одесі та на Вінниччині. Серед основних "цілей" фігурантів були військові авто та спецтранспорт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадників відомо?

Як з’ясувало розслідування, агентами виявились завербовані ворогом 16-річні місцеві жителі, які потрапили у поле зору рашистів у Телеграм-каналах з пошуку "легких" заробітків.

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Так, в Одесі затримано неповнолітнього, який за вказівкою куратора з РФ підпалив автокран, дві автовишки і кран-маніпулятор одного з ключових енергооб’єктів регіону.

"У такий спосіб ворог сподівався зірвати аварійно-відновлювальні та ремонтні роботи на високовольтних лініях електропередач, які живлять південний регіон України", - пояснили в СБУ.

Щоб виконати завдання ворога, фігурант спершу придбав у магазині легкозаймисту суміш, а далі на приміському транспорті дістався до місцевої електропідстанції і вчинив там підпал.

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На Вінниччині контррозвідники СБУ викрили неповнолітнього агента з міста Гнівань, який на замовлення фсб здійснив підпал авто Сил оборони.

Встановлено, що зловмисник спочатку відстежував місця паркування автомобілів українських захисників, а після вказівки куратора з РФ підпалив позашляховик військового ЗСУ.

Для цього фігурант використав 2-літрову пляшку з бензином, яку вилив усередину машини. Далі він зафіксував загоряння на камеру смартфона для "звітності" перед фсб.

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Затримання та підозри