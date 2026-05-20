15 років тюрми отримав ще один агент РФ, який займався підпалами об’єктів Укрзалізниці у Києві
За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав російський агент, якого СБУ викрила у березні 2025 року на підпалі сигнальної установки Укрзалізниці у Києві.
Тоді співробітники Київського главку Служби безпеки та Національної поліції затримали зловмисника "по гарячих слідах", коли він разом зі спільником намагався втекти після підпалу на залізничній лінії, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Наразі основний виконавець замовлення РФ отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Як встановило розслідування, зловмисником виявився завербований ворогом мешканець столиці, який нелегально підробляв оператором шахрайського кол-центру.
До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав додаткові заробітки у профільних Телеграм-каналах. В обмін на обіцянку "швидких грошей" він погодився займатися підпалами об’єктів столичної філії Укрзалізниці.
За інструкцією рашистів він мав знищити релейні шафи сигнальної установки, що регулює рух поїздів на магістральних лініях. У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику вантажних перевезень.
Для виконання ворожого завдання агент за гроші залучив свого знайомого – місцевого безробітного.
Разом вони придбали молоток, аби зламати дверцята електрощита, та за допомогою запалювальної суміші підпалили обладнання у нічний час доби.
Під час обшуку в затриманих вилучено смартфони, одяг та засоби підпалу із доказами роботи на користь країни-агресора.
За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Матеріали справи щодо його спільника наразі розглядаються у суді.
