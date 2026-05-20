СБУ знищила документи про держтаємницю заступниці генпрокурора Вдовиченко, брат якої служить у прокуратурі РФ, - ЦПК

Служба безпеки України знищила анкету, яку у 2019 році заповнювала перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко для продовження доступу до державної таємниці. Через це тепер "немає можливості" перевірити наявність у неї родичів-громадян країни-агресора.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснює СБУ?

Про це стало відомо з відповіді СБУ на звернення народної депутатки Анастасії Радіної.

Як з'ясувалося, анкету, яку Вдовиченко заповнювала у 2019 році для продовження допуску до державної таємниці (де обов'язково вказуються відомості про близьких родичів), спецслужба нібито ліквідувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Саме тому в Службі не можуть перевірити, чи не збрехала Вдовиченко, а тому "не бачать підстав" для скасування її доступу до держтаємниці.

Реакція Кравченка

Генеральний прокурор Руслан Кравченко також оперативно відхрестився від скандалу, заявивши, що не бачить жодних підстав для проведення службової перевірки щодо своєї першої заступниці Вдовиченко.

Що передувало?

Раніше, після опублікованої ЦПК інформації, Руслан Кравченко заявив, що нібито жодних перешкод у доступі до держтаємниці у Вдовиченко не було. Проте відмовився надати документальне підтвердження своїх слів.

Зокрема ЦПК також звертався до СБУ щодо перевірки допуску до держтаємниці Вдовиченко, проте звернення перенаправили до ОГП, звідки відповідь так і не прийшла.

