УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини Доступ до державної таємниці Замгенпрокурора Вдовиченко має зв’язки з РФ
2 529 28

СБУ знищила документи про держтаємницю заступниці генпрокурора Вдовиченко, брат якої служить у прокуратурі РФ, - ЦПК

Служба безпеки України знищила анкету, яку у 2019 році заповнювала перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко для продовження доступу до державної таємниці. Через це тепер "немає можливості" перевірити наявність у неї родичів-громадян країни-агресора.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як пояснює СБУ?

Про це стало відомо з відповіді СБУ на звернення народної депутатки Анастасії Радіної. 

Як з'ясувалося, анкету, яку Вдовиченко заповнювала у 2019 році для продовження допуску до державної таємниці (де обов'язково вказуються відомості про близьких родичів), спецслужба нібито ліквідувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Саме тому в Службі не можуть перевірити, чи не збрехала Вдовиченко, а тому "не бачать підстав" для скасування її доступу до держтаємниці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ відмовилась перевіряти доступ до держтаємниці заступниці генпрокурора Вдовиченко, - ЦПК

Марія Вдовиченко
Марія Вдовиченко

Реакція Кравченка

Генеральний прокурор Руслан Кравченко також оперативно відхрестився від скандалу, заявивши, що не бачить жодних підстав для проведення службової перевірки щодо своєї першої заступниці Вдовиченко.

Що передувало?

  • Раніше, після опублікованої ЦПК інформації, Руслан Кравченко заявив, що нібито жодних перешкод у доступі до держтаємниці у Вдовиченко не було. Проте відмовився надати документальне підтвердження своїх слів.
  • Зокрема ЦПК також звертався до СБУ щодо перевірки допуску до держтаємниці Вдовиченко, проте звернення перенаправили до ОГП, звідки відповідь так і не прийшла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 69% українців виступають проти спрощеного доступу депутатів до держтаємниці, - дослідження

Автор: 

СБУ (13876) державна таємниця (26) ЦПК Центр протидії корупції (338) Офіс Генпрокурора (3878)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Оце да... Кроти засіли...
показати весь коментар
20.05.2026 16:45 Відповісти
+12
Яку ж хєрню вони верзуть. Знищили анкету. Папірцеву.
А електронну базу даних куди поділи?
показати весь коментар
20.05.2026 16:52 Відповісти
+10
Просто знищували дані на всіх кротів, а так все добре, "вєрной дорогой ідьом товаріщі".
показати весь коментар
20.05.2026 16:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце да... Кроти засіли...
показати весь коментар
20.05.2026 16:45 Відповісти
СБУ баканова - деркача, забита московськими агентами!!
Малюк з кадровиками СБУ, можуть це підтвердити на фактах самої діяльності осіб з СБУ, які наносять шкоду Національним інтересам та безпеці України!!!
показати весь коментар
20.05.2026 17:29 Відповісти
Вірю .
25.02.2022 - так само були знищені списки нашого бат-у в бригаді ТРО - 500 людей зі зброєю , фактично , просто зникли . Потім кожен змушений був зараховуватись в штат ще раз ...((
показати весь коментар
20.05.2026 16:50 Відповісти
Справа у тому що по іх правилах документообігу там у СБУ мають бути ще мінімум дві копії які йдуть до архівів і особових справ. Тобто три екземпляри і у різних місцях.
Ну а доки бату, то і справді... Там вимоги майже ніякі по збереженню. Свій такий самий досвід маю.
показати весь коментар
20.05.2026 16:58 Відповісти
Я не дописав - ці 4 роки , у всих цих історіях мені найбільше цікаво - а що , нашим посадовцям і різним начальникам , й досі невідомі інші способи зберігання інформації ? Наприклад - хмарне сховище , чи щось подібне ...
показати весь коментар
20.05.2026 17:03 Відповісти
Питання про окремі міністерські (ну і Службістські) дата-центри кібер-стратеги з «старих зубрів» піднімали перед урядом ще 2014.
Тому,.. що робили наші горе-керманичі всі вісім років і що зроблено - ХЗ.
показати весь коментар
20.05.2026 17:31 Відповісти
Будангу треба потрясти,дивись воно і брякне..
показати весь коментар
20.05.2026 16:51 Відповісти
Яку ж хєрню вони верзуть. Знищили анкету. Папірцеву.
А електронну базу даних куди поділи?
показати весь коментар
20.05.2026 16:52 Відповісти
В СБУ дві служби безпеки - Держави і тих, кого треба для ОП Зеленського.
показати весь коментар
20.05.2026 16:52 Відповісти
Нічого не бачу, нічого не чую, але за гроші зробимо все. Слів немає, залишилися лише слини. Тварини продажні
показати весь коментар
20.05.2026 16:52 Відповісти
Продажні і готові служити московітам, якщо ті призначать їх в таборах для Українців - охоронцями і катами!!
показати весь коментар
20.05.2026 17:31 Відповісти
Вопрос- зачем? Кто подумает, шо по запросу верхнего эшелона власти- тот кацап). Все збс.
показати весь коментар
20.05.2026 16:53 Відповісти
Просто знищували дані на всіх кротів, а так все добре, "вєрной дорогой ідьом товаріщі".
показати весь коментар
20.05.2026 16:54 Відповісти
Чим далі в ліс тим більше мухоморів.
Як одне виключає інше зовсім не зрозуміло.
А факт того, що брат в прокуратурі РФ ні про що не свідчить і не заважає для надання допуску до держтаємниці або його скасуванню?????
показати весь коментар
20.05.2026 16:55 Відповісти
Чекайте, вони ще розкажуть казочку, що він там служить нашим штірліцом.
показати весь коментар
20.05.2026 16:55 Відповісти
отакої!!!!
почалося!
я ж кажу, дебіли кацапські.
нафіга було починати бомбити?
чудо юдо кевене холуй у штурвала капітанів.
все керівництво наскрізь пропитано лаптями!
вся економіка при міндічах цукерманах.
армія, в стані бухого прапорщіка.

так так!!!
тридцять років життя у сраку!!!!
при всіх президентах, без винятку!!!!
після трьох революцій........
показати весь коментар
20.05.2026 16:56 Відповісти
Дніщє.
показати весь коментар
20.05.2026 16:57 Відповісти
Здається, що для роботи в таких структурах необхідно обов"язково мати або впливових родичів в рф, або довго там проживати. Інакше в такі структури не беруть.
показати весь коментар
20.05.2026 16:58 Відповісти
І от не повір, що Зе із риго-зеленими прийнял курс на знищення української нації, прикриваючись війною. Коли буде знищена критична маса українців, от тоді оцей акторишко і підпише капітуляцію.
показати весь коментар
20.05.2026 16:59 Відповісти
ФСБ чи СБУ ? Хоча різниці ніякої.
показати весь коментар
20.05.2026 17:13 Відповісти
Схоже що «гадалка» підбирала кадри не лише в прокуратуру, а й в СБУ.
показати весь коментар
20.05.2026 17:14 Відповісти
Включили "дурня"...Завтра скажуть,що Міндич знищив паспорт і його не можуть знайти бо немає фото.....
показати весь коментар
20.05.2026 17:18 Відповісти
Ментяры и фсбу это обслуга власти. А какая власть такие и органы. Все взаимосвязано. Пока правоохранительные органы, судовую систему итд не возьмут в свои руки американцы и европейцы, до тех пор там будут братья кумовья и сваты руководящего отребья. И конца и края этому не будет, только очредная лапша. Поэтому и юлька вместе с остальным шоблом так визжит про подконтрольные иностранцам органы. Они этого бояться как черти святой воды
показати весь коментар
20.05.2026 17:35 Відповісти
Понабирали піздоту москвороту…
показати весь коментар
20.05.2026 17:39 Відповісти
А хто її "криша" ?
показати весь коментар
20.05.2026 17:49 Відповісти
А говорили, що в СБУ кротів вичистили. Керують герої-зрадники і досі?
показати весь коментар
20.05.2026 17:59 Відповісти
Ну, зате сбу відважно бореться з порноофісами, і має там успіхи
показати весь коментар
20.05.2026 18:01 Відповісти
 
 