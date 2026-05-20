СБУ уничтожила документы о гостайне заместительницы генпрокурора Вдовиченко, брат которой служит в прокуратуре РФ, - ЦПК

Служба безопасности Украины уничтожила анкету, которую в 2019 году заполняла первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко для продления доступа к государственной тайне. Из-за этого теперь "невозможно" проверить наличие у неё родственников, являющихся гражданами страны-агрессора.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как объясняет СБУ?

Об этом стало известно из ответа СБУ на обращение народного депутата Анастасии Радиной.

Как выяснилось, анкету, которую Вдовиченко заполняла в 2019 году для продления допуска к государственной тайне (где обязательно указываются сведения о близких родственниках), спецслужба якобы ликвидировала в начале полномасштабного вторжения РФ.

Именно поэтому в Службе не могут проверить, не солгала ли Вдовиченко, а потому "не видят оснований" для отмены ее доступа к гостайне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ отказалась проверять доступ к гостайне заместительницы генпрокурора Вдовиченко, — ЦПК





Реакция Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко также оперативно открестился от скандала, заявив, что не видит никаких оснований для проведения служебной проверки в отношении своей первой заместительницы Вдовиченко.

Что предшествовало?

Ранее, после опубликованной ЦПК информации, Руслан Кравченко заявил, что якобы никаких препятствий в доступе к гостайне у Вдовиченко не было. Однако отказался предоставить документальное подтверждение своих слов.

В частности, ЦПК также обращался в СБУ по поводу проверки допуска Вдовиченко к гостайне, однако обращение перенаправили в ОГП, откуда ответа так и не поступило.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 69% украинцев выступают против упрощенного доступа депутатов к гостайне, - исследование