СБУ уничтожила документы о гостайне заместительницы генпрокурора Вдовиченко, брат которой служит в прокуратуре РФ, - ЦПК
Служба безопасности Украины уничтожила анкету, которую в 2019 году заполняла первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко для продления доступа к государственной тайне. Из-за этого теперь "невозможно" проверить наличие у неё родственников, являющихся гражданами страны-агрессора.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Как объясняет СБУ?
Об этом стало известно из ответа СБУ на обращение народного депутата Анастасии Радиной.
Как выяснилось, анкету, которую Вдовиченко заполняла в 2019 году для продления допуска к государственной тайне (где обязательно указываются сведения о близких родственниках), спецслужба якобы ликвидировала в начале полномасштабного вторжения РФ.
Именно поэтому в Службе не могут проверить, не солгала ли Вдовиченко, а потому "не видят оснований" для отмены ее доступа к гостайне.
Реакция Кравченко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко также оперативно открестился от скандала, заявив, что не видит никаких оснований для проведения служебной проверки в отношении своей первой заместительницы Вдовиченко.
Что предшествовало?
- Ранее, после опубликованной ЦПК информации, Руслан Кравченко заявил, что якобы никаких препятствий в доступе к гостайне у Вдовиченко не было. Однако отказался предоставить документальное подтверждение своих слов.
- В частности, ЦПК также обращался в СБУ по поводу проверки допуска Вдовиченко к гостайне, однако обращение перенаправили в ОГП, откуда ответа так и не поступило.
Малюк з кадровиками СБУ, можуть це підтвердити на фактах самої діяльності осіб з СБУ, які наносять шкоду Національним інтересам та безпеці України!!!
25.02.2022 - так само були знищені списки нашого бат-у в бригаді ТРО - 500 людей зі зброєю , фактично , просто зникли . Потім кожен змушений був зараховуватись в штат ще раз ...((
Ну а доки бату, то і справді... Там вимоги майже ніякі по збереженню. Свій такий самий досвід маю.
Тому,.. що робили наші горе-керманичі всі вісім років і що зроблено - ХЗ.
А електронну базу даних куди поділи?
Як одне виключає інше зовсім не зрозуміло.
А факт того, що брат в прокуратурі РФ ні про що не свідчить і не заважає для надання допуску до держтаємниці або його скасуванню?????
