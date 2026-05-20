Новости Доступ к гостайне Замгенпрокурора Вдовиченко имеет связи с РФ
СБУ уничтожила документы о гостайне заместительницы генпрокурора Вдовиченко, брат которой служит в прокуратуре РФ, - ЦПК

Служба безопасности Украины уничтожила анкету, которую в 2019 году заполняла первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко для продления доступа к государственной тайне. Из-за этого теперь "невозможно" проверить наличие у неё родственников, являющихся гражданами страны-агрессора.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Как объясняет СБУ?

Об этом стало известно из ответа СБУ на обращение народного депутата Анастасии Радиной. 

Как выяснилось, анкету, которую Вдовиченко заполняла в 2019 году для продления допуска к государственной тайне (где обязательно указываются сведения о близких родственниках), спецслужба якобы ликвидировала в начале полномасштабного вторжения РФ.

Именно поэтому в Службе не могут проверить, не солгала ли Вдовиченко, а потому "не видят оснований" для отмены ее доступа к гостайне.

Мария Вдовиченко
Реакция Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко также оперативно открестился от скандала, заявив, что не видит никаких оснований для проведения служебной проверки в отношении своей первой заместительницы Вдовиченко.

Что предшествовало?

  • Ранее, после опубликованной ЦПК информации, Руслан Кравченко заявил, что якобы никаких препятствий в доступе к гостайне у Вдовиченко не было. Однако отказался предоставить документальное подтверждение своих слов.
  • В частности, ЦПК также обращался в СБУ по поводу проверки допуска Вдовиченко к гостайне, однако обращение перенаправили в ОГП, откуда ответа так и не поступило.

Оце да... Кроти засіли...
Яку ж хєрню вони верзуть. Знищили анкету. Папірцеву.
А електронну базу даних куди поділи?
Чим далі в ліс тим більше мухоморів.
Як одне виключає інше зовсім не зрозуміло.
А факт того, що брат в прокуратурі РФ ні про що не свідчить і не заважає для надання допуску до держтаємниці або його скасуванню?????
Оце да... Кроти засіли...
СБУ баканова - деркача, забита московськими агентами!!
Малюк з кадровиками СБУ, можуть це підтвердити на фактах самої діяльності осіб з СБУ, які наносять шкоду Національним інтересам та безпеці України!!!
Вірю .
25.02.2022 - так само були знищені списки нашого бат-у в бригаді ТРО - 500 людей зі зброєю , фактично , просто зникли . Потім кожен змушений був зараховуватись в штат ще раз ...((
Справа у тому що по іх правилах документообігу там у СБУ мають бути ще мінімум дві копії які йдуть до архівів і особових справ. Тобто три екземпляри і у різних місцях.
Ну а доки бату, то і справді... Там вимоги майже ніякі по збереженню. Свій такий самий досвід маю.
Я не дописав - ці 4 роки , у всих цих історіях мені найбільше цікаво - а що , нашим посадовцям і різним начальникам , й досі невідомі інші способи зберігання інформації ? Наприклад - хмарне сховище , чи щось подібне ...
Питання про окремі міністерські (ну і Службістські) дата-центри кібер-стратеги з «старих зубрів» піднімали перед урядом ще 2014.
Тому,.. що робили наші горе-керманичі всі вісім років і що зроблено - ХЗ.
Будангу треба потрясти,дивись воно і брякне..
Яку ж хєрню вони верзуть. Знищили анкету. Папірцеву.
А електронну базу даних куди поділи?
В СБУ дві служби безпеки - Держави і тих, кого треба для ОП Зеленського.
Нічого не бачу, нічого не чую, але за гроші зробимо все. Слів немає, залишилися лише слини. Тварини продажні
Продажні і готові служити московітам, якщо ті призначать їх в таборах для Українців - охоронцями і катами!!
Вопрос- зачем? Кто подумает, шо по запросу верхнего эшелона власти- тот кацап). Все збс.
Просто знищували дані на всіх кротів, а так все добре, "вєрной дорогой ідьом товаріщі".
Чим далі в ліс тим більше мухоморів.
Як одне виключає інше зовсім не зрозуміло.
А факт того, що брат в прокуратурі РФ ні про що не свідчить і не заважає для надання допуску до держтаємниці або його скасуванню?????
Чекайте, вони ще розкажуть казочку, що він там служить нашим штірліцом.
отакої!!!!
почалося!
я ж кажу, дебіли кацапські.
нафіга було починати бомбити?
чудо юдо кевене холуй у штурвала капітанів.
все керівництво наскрізь пропитано лаптями!
вся економіка при міндічах цукерманах.
армія, в стані бухого прапорщіка.

так так!!!
тридцять років життя у сраку!!!!
при всіх президентах, без винятку!!!!
після трьох революцій........
Дніщє.
Здається, що для роботи в таких структурах необхідно обов"язково мати або впливових родичів в рф, або довго там проживати. Інакше в такі структури не беруть.
І от не повір, що Зе із риго-зеленими прийнял курс на знищення української нації, прикриваючись війною. Коли буде знищена критична маса українців, от тоді оцей акторишко і підпише капітуляцію.
ФСБ чи СБУ ? Хоча різниці ніякої.
Схоже що «гадалка» підбирала кадри не лише в прокуратуру, а й в СБУ.
Включили "дурня"...Завтра скажуть,що Міндич знищив паспорт і його не можуть знайти бо немає фото.....
Ментяры и фсбу это обслуга власти. А какая власть такие и органы. Все взаимосвязано. Пока правоохранительные органы, судовую систему итд не возьмут в свои руки американцы и европейцы, до тех пор там будут братья кумовья и сваты руководящего отребья. И конца и края этому не будет, только очредная лапша. Поэтому и юлька вместе с остальным шоблом так визжит про подконтрольные иностранцам органы. Они этого бояться как черти святой воды
Понабирали піздоту москвороту…
