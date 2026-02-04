СБУ отказалась проверять доступ к гостайне заместительницы генпрокурора Вдовиченко, - ЦПК
Служба безопасности Украины отказалась проверить доступ к государственной тайне первого заместителя генпрокурора Марии Вдовиченко. Ее родной брат работает в прокуратуре РФ.
Об этом свидетельствует ответ СБУ на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК), информирует Цензор.НЕТ.
Ответ СБУ
Согласно закону, при назначении на предыдущие должности Вдовиченко должна была получить доступ к государственной тайне. Проверку для этого должна была провести СБУ.
Ранее ЦПК обнаружил, что родной брат Вдовиченко работает в военной прокуратуре РФ и предал Украину в 2014 году. По мнению ЦПК, этот факт может быть основанием для лишения Вдовиченко доступа к гостайне.
Именно поэтому ЦПК обратился в СБУ с просьбой повторно проверить основания для предоставления Вдовиченко доступа к гостайне.
СБУ ответила, что такая проверка якобы не предусмотрена законом. Поэтому направила обращение по принадлежности генеральному прокурору Руслану Кравченко.
В то же время в законе указано, что отмена ранее предоставленного допуска к государственной тайне осуществляется именно Службой безопасности. Так, например, ранее Служба лишила допуска к государственной тайне бывшего судью Верховного суда Богдана Львова.
"ЦПК ожидает решения генпрокурора Кравченко в отношении его подчиненной. Существует риск, что Мария Вдовиченко во время проверки могла скрыть информацию о российском гражданстве своих родственников. В то же время стоит отметить, что после расследования ЦПК о семье Вдовиченко, именно генпрокурор Руслан Кравченко повысил ее и сделал своей первой заместительницей", - добавили в организации.
Что предшествовало?
- В ноябре 20215 года ЦПК опубликовал расследование, в котором выяснил, что родственники первой заместительницы Кравченко Марии Вдовиченко имеют гражданство РФ, а некоторые живут и ведут бизнес в России.
- Отец Вдовиченко - Сергей Левандовский - ведет бизнес в Крыму и платит налоги в бюджет РФ. По данным сайта List-org, четыре подконтрольных Левандовскому бизнеса за 2024 год уплатили почти 800 тысяч рублей налогов и сборов в российский бюджет.
- Также Мария Вдовиченко пользуется имуществом отца в Украине, например, жила в его доме, приобретенном в 2019 году. Впрочем, в декларации указывает отца как гражданина Украины.
Якби я помилялася то, СБУ котре знає все й про генПРокурорва й про його замку зробило бс вою справу...
Кар'єрний злет та необґрунтоване збагачення
Марія Вдовиченко, яка обіймає посаду першої заступниці Генерального прокурора, швидко просувалася кар'єрними сходами завдяки зв'язкам, а не професійним досягненням. За даними джерел, її рівень життя - дорогі закордонні поїздки, елітна нерухомість у Києві та Конча-Заспі, преміумавтомобілі - не відповідає офіційним доходам прокурора. Оцінка активів сягає мільйонів доларів, що викликає підозри в корупції в прокуратурі.
Критики зазначають, що такі випадки необґрунтованого збагачення типові для високопосадовців ОГП, де реформи часто залишаються на папері.
Звинувачення у системній монетизації правосуддя
Найсерйозніші претензії - у створенні схем продажу кримінальних справ та посад. Згідно з публікацією на antikor.info, "закриття" справ коштувало від 50-100 тисяч доларів, продовження розслідувань - тисячі, а призначення на керівні посади в регіональних прокуратурах - до мільйона. Це нібито призводило до щомісячних "планів" збору мільйонів доларів.
Такі звинувачення, якщо вони підтвердяться, свідчать про глибоку корупцію в ОГП, де закон стає інструментом особистого збагачення.
З 2012 року Вдовиченко перебуває в органах прокуратури.
До призначення в Офіс Генерального прокурора вона працювала в Печерській окружній прокуратурі, де не демонструвала ані видатних професійних якостей, ані управлінських успіхів. Її кар'єрний ріст був забезпечений не результатами роботи, а особистими зв'язками з тодішнім керівником міської прокуратури, який призначив її своїм заступником і протягом восьми років забезпечував захист, просування та вплив
СБУ відповіла, що така перевірка нібито не передбачена законом.
Тому направила звернення за належністю генеральному прокуророві Руслану Кравченку.
