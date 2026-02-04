Новости Доступ к гостайне Замгенпрокурора Вдовиченко имеет связи с РФ
4 989 31

СБУ отказалась проверять доступ к гостайне заместительницы генпрокурора Вдовиченко, - ЦПК

Первая заместительница генпрокурора Мария Вдовиченко

Служба безопасности Украины отказалась проверить доступ к государственной тайне первого заместителя генпрокурора Марии Вдовиченко. Ее родной брат работает в прокуратуре РФ.

Об этом свидетельствует ответ СБУ на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК), информирует Цензор.НЕТ.

Ответ СБУ

Согласно закону, при назначении на предыдущие должности Вдовиченко должна была получить доступ к государственной тайне. Проверку для этого должна была провести СБУ.

Ранее ЦПК обнаружил, что родной брат Вдовиченко работает в военной прокуратуре РФ и предал Украину в 2014 году. По мнению ЦПК, этот факт может быть основанием для лишения Вдовиченко доступа к гостайне.

Именно поэтому ЦПК обратился в СБУ с просьбой повторно проверить основания для предоставления Вдовиченко доступа к гостайне.

СБУ ответила, что такая проверка якобы не предусмотрена законом. Поэтому направила обращение по принадлежности генеральному прокурору Руслану Кравченко.

В то же время в законе указано, что отмена ранее предоставленного допуска к государственной тайне осуществляется именно Службой безопасности. Так, например, ранее Служба лишила допуска к государственной тайне бывшего судью Верховного суда Богдана Львова.

"ЦПК ожидает решения генпрокурора Кравченко в отношении его подчиненной. Существует риск, что Мария Вдовиченко во время проверки могла скрыть информацию о российском гражданстве своих родственников. В то же время стоит отметить, что после расследования ЦПК о семье Вдовиченко, именно генпрокурор Руслан Кравченко повысил ее и сделал своей первой заместительницей", - добавили в организации.

Что предшествовало?

  • В ноябре 20215 года ЦПК опубликовал расследование, в котором выяснил, что родственники первой заместительницы Кравченко Марии Вдовиченко имеют гражданство РФ, а некоторые живут и ведут бизнес в России. 
  • Отец Вдовиченко - Сергей Левандовский - ведет бизнес в Крыму и платит налоги в бюджет РФ. По данным сайта List-org, четыре подконтрольных Левандовскому бизнеса за 2024 год уплатили почти 800 тысяч рублей налогов и сборов в российский бюджет.
  • Также Мария Вдовиченко пользуется имуществом отца в Украине, например, жила в его доме, приобретенном в 2019 году. Впрочем, в декларации указывает отца как гражданина Украины.

+31
це зелений потужний 3.14дець
04.02.2026 17:40 Ответить
+29
А шо сі стало? СБУ забила х#й на безпеку України? Так переможемо,хулє.
04.02.2026 17:43 Ответить
+16
3.14дараси - інших слів не знаходжу!
04.02.2026 17:49 Ответить
А як у агента мацкви генпрокурора може бути не мацовська замка?
Якби я помилялася то, СБУ котре знає все й про генПРокурорва й про його замку зробило бс вою справу...
04.02.2026 18:10 Ответить
Закон на паузі, держслужби у режимі кишенькових цуциків. Коли ще нездари при владі зможуть так у кишені напхати?
04.02.2026 17:42 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
06.02.2026 00:24 Ответить
А шо сі стало? СБУ забила х#й на безпеку України? Так переможемо,хулє.
Корупція в прокуратурі України залишається однією з найгостріших проблем, що підриває довіру до правоохоронної системи. Нещодавно портал https://antikor.info/articles/808482-pervaja_zamestiteljnitsa_genprokurora_vdovichenko_prevratila_zakon_v_prajs-list_s_millionnymi_tarifami?referrer=grok.com АНТИКОР опублікував матеріал, де першу заступницю Генпрокурора Марію Вдовиченко звинувачують у перетворенні закону на "прайс-лист" з мільйонними тарифами. Ці звинувачення викликають серйозні питання щодо інституційної деградації Офісу Генпрокурора.

Кар'єрний злет та необґрунтоване збагачення

Марія Вдовиченко, яка обіймає посаду першої заступниці Генерального прокурора, швидко просувалася кар'єрними сходами завдяки зв'язкам, а не професійним досягненням. За даними джерел, її рівень життя - дорогі закордонні поїздки, елітна нерухомість у Києві та Конча-Заспі, преміумавтомобілі - не відповідає офіційним доходам прокурора. Оцінка активів сягає мільйонів доларів, що викликає підозри в корупції в прокуратурі.

Критики зазначають, що такі випадки необґрунтованого збагачення типові для високопосадовців ОГП, де реформи часто залишаються на папері.

Звинувачення у системній монетизації правосуддя

Найсерйозніші претензії - у створенні схем продажу кримінальних справ та посад. Згідно з публікацією на antikor.info, "закриття" справ коштувало від 50-100 тисяч доларів, продовження розслідувань - тисячі, а призначення на керівні посади в регіональних прокуратурах - до мільйона. Це нібито призводило до щомісячних "планів" збору мільйонів доларів.

Такі звинувачення, якщо вони підтвердяться, свідчать про глибоку корупцію в ОГП, де закон стає інструментом особистого збагачення.
04.02.2026 17:48 Ответить
А, там кроти кацапські своїх не трогають.
04.02.2026 17:49 Ответить
А хіба те , що Малюк не захотів приймати ніякого рішення з ніякої запропонованої посади а залишився в СБУ робити свою фронтову роботу - то не дзвіночок був ??? Бо тепер УСІ ЙОГО фронтові ЗАДУМИ, втаємничені від ЗЕМАФІЇ будуть роскриті... Він там чужий серед своїх й свій серед чужих...
04.02.2026 18:13 Ответить
А воно ніколи цього й не заперечувало. Набивати кармани та диска та на пенсію по інвалідності,а краще в ікати-хто на адріатику,хто на кацапію.
04.02.2026 22:24 Ответить
далі буде. ))
04.02.2026 17:46 Ответить
3.14дараси - інших слів не знаходжу!
04.02.2026 17:49 Ответить
працює просте правило-якщо зєлупа є ссучєною московьскою курвою(що очевидно), то всі особи які він призначив на відповідальні для країни посади, не можуть не бути такими самими, або виконують все на користь москви.
04.02.2026 17:52 Ответить
Шапіто продовжує гастролі...
04.02.2026 17:53 Ответить
Який цінний кадр - президенти змінюються , а вона - лише зміцнюється
З 2012 року Вдовиченко перебуває в органах прокуратури.
До призначення в Офіс Генерального прокурора вона працювала в Печерській окружній прокуратурі, де не демонструвала ані видатних професійних якостей, ані управлінських успіхів. Її кар'єрний ріст був забезпечений не результатами роботи, а особистими зв'язками з тодішнім керівником міської прокуратури, який призначив її своїм заступником і протягом восьми років забезпечував захист, просування та вплив
04.02.2026 17:53 Ответить
А вона ж якось розплачувалась...
05.02.2026 14:58 Ответить
Без коментарів.
СБУ відповіла, що така перевірка нібито не передбачена законом.
Тому направила звернення за належністю генеральному прокуророві Руслану Кравченку.
04.02.2026 17:55 Ответить
Перемога буде із зрадниками у владі, але чия перемога🤔...
04.02.2026 17:59 Ответить
Навіть і додати нічого
04.02.2026 18:03 Ответить
Порядок слів не правильний, правильно не "Офіс Генерального Прокурора", а "Офіс Прокурора Генерального"
04.02.2026 18:07 Ответить
І ми хочемо виграти цю війну?.З такими кадрами ми її не виграємо,але ми мусимо її виграти.
04.02.2026 18:30 Ответить
от і нове СБУ
04.02.2026 18:36 Ответить
Звичайна філія фсб
04.02.2026 19:45 Ответить
... патужно,
04.02.2026 18:39 Ответить
Нічого дивного.
"Уютнєнько, па-дамашнєму, кругом сваі!"
04.02.2026 18:55 Ответить
Даремно підняли цю тему! Зараз, про неї, дізнається зеленський і вона, своє отримає!,
позачергове підвищення в званні і високу державну нагороду...
04.02.2026 19:35 Ответить
Чого так нервуєте, СБУ робить тільки те що наказують. Та зараз отримати посаду не маючи родинних зв'язків на ху.... лостані мабуть не можливо. Та і таємниця це для лохів, а слугам народу все дозволено
04.02.2026 19:57 Ответить
04.02.2026 20:57 Ответить
Та ну канешно
04.02.2026 21:03 Ответить
Болваны и после этого не смогут понять,кто ими керует.
04.02.2026 22:37 Ответить
 
 