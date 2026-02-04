СБУ отказалась проверять доступ к гостайне заместительницы генпрокурора Вдовиченко, - ЦПК

Служба безопасности Украины отказалась проверить доступ к государственной тайне первого заместителя генпрокурора Марии Вдовиченко. Ее родной брат работает в прокуратуре РФ.

Об этом свидетельствует ответ СБУ на запрос Центра противодействия коррупции (ЦПК), информирует Цензор.НЕТ.

Ответ СБУ

Согласно закону, при назначении на предыдущие должности Вдовиченко должна была получить доступ к государственной тайне. Проверку для этого должна была провести СБУ.

Ранее ЦПК обнаружил, что родной брат Вдовиченко работает в военной прокуратуре РФ и предал Украину в 2014 году. По мнению ЦПК, этот факт может быть основанием для лишения Вдовиченко доступа к гостайне.

Именно поэтому ЦПК обратился в СБУ с просьбой повторно проверить основания для предоставления Вдовиченко доступа к гостайне.

СБУ ответила, что такая проверка якобы не предусмотрена законом. Поэтому направила обращение по принадлежности генеральному прокурору Руслану Кравченко.

В то же время в законе указано, что отмена ранее предоставленного допуска к государственной тайне осуществляется именно Службой безопасности. Так, например, ранее Служба лишила допуска к государственной тайне бывшего судью Верховного суда Богдана Львова.

"ЦПК ожидает решения генпрокурора Кравченко в отношении его подчиненной. Существует риск, что Мария Вдовиченко во время проверки могла скрыть информацию о российском гражданстве своих родственников. В то же время стоит отметить, что после расследования ЦПК о семье Вдовиченко, именно генпрокурор Руслан Кравченко повысил ее и сделал своей первой заместительницей", - добавили в организации.

Что предшествовало?

В ноябре 20215 года ЦПК опубликовал расследование, в котором выяснил, что родственники первой заместительницы Кравченко Марии Вдовиченко имеют гражданство РФ, а некоторые живут и ведут бизнес в России.

Отец Вдовиченко - Сергей Левандовский - ведет бизнес в Крыму и платит налоги в бюджет РФ. По данным сайта List-org, четыре подконтрольных Левандовскому бизнеса за 2024 год уплатили почти 800 тысяч рублей налогов и сборов в российский бюджет.

Также Мария Вдовиченко пользуется имуществом отца в Украине, например, жила в его доме, приобретенном в 2019 году. Впрочем, в декларации указывает отца как гражданина Украины.

