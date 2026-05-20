15 лет тюрьмы получил еще один агент РФ, который занимался поджогами объектов "Укрзализныци" в Киеве

На основании доказательств Службы безопасности реальный срок лишения свободы получил российский агент, которого СБУ разоблачила в марте 2025 года при поджоге сигнальной установки "Укрзализныци" в Киеве.

Тогда сотрудники Киевского главка Службы безопасности и Национальной полиции задержали злоумышленника "по горячим следам", когда он вместе с сообщником пытался скрыться после поджога на железнодорожной линии, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время основной исполнитель заказа РФ получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, злоумышленником оказался завербованный врагом житель столицы, который нелегально подрабатывал оператором мошеннического колл-центра.

В поле зрения российских спецслужб он попал, когда искал дополнительный заработок в профильных Telegram-каналах. В обмен на обещание "быстрых денег" он согласился заниматься поджогами объектов столичного филиала "Укрзализныци".

По инструкции рашистов он должен был уничтожить релейные шкафы сигнальной установки, регулирующей движение поездов на магистральных линиях. Таким образом враг надеялся нарушить транспортную логистику грузовых перевозок.

Для выполнения вражеского задания агент за деньги привлек своего знакомого – местного безработного.

Вместе они приобрели молоток, чтобы взломать дверцу электрощита, и с помощью зажигательной смеси подожгли оборудование в ночное время суток.

Во время обыска у задержанных изъяты смартфоны, одежда и средства поджога с доказательствами работы в пользу страны-агрессора.

По материалам Службы безопасности агент признан виновным в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Материалы дела в отношении его сообщника в настоящее время рассматриваются в суде.

