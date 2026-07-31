Росія атакувала відділення Нової Пошти на Вінниччині: 8 поранених. ФОТОрепортаж

Під час повітряної атаки російських військ на Вінниччині зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.

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"Вінниччина під повітряною атакою ворога", - повідомила чиновниця.

Зазначається, що є влучання в цивільну інфраструктуру.

За попередньою інформацією 1 людина постраждала.

Усі служби висуваються на місце події.

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Згодом Заболотна уточнила, що ворог вдарив по відділенню Нової Пошти на Вінниччині.

Станом на зараз - 5 поранених. 19 річний хлопець, середнього ступеня важкості. Та 4 - легкої.

Усі служби працюють на місцях.

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"Кількість постраждалих внаслідок влучання у Нову Пошту на Вінниччині збільшилась до 8. Троє в реанімації, з них один - важкого ступеня.

Ще пʼятеро людей зазнали легких пошкоджень", - повідомила пізніше Заболотна .









