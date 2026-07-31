Росія атакувала відділення Нової Пошти на Вінниччині: 8 поранених. ФОТОрепортаж
Під час повітряної атаки російських військ на Вінниччині зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.
"Вінниччина під повітряною атакою ворога", - повідомила чиновниця.
Зазначається, що є влучання в цивільну інфраструктуру.
За попередньою інформацією 1 людина постраждала.
Усі служби висуваються на місце події.
Оновлення
Згодом Заболотна уточнила, що ворог вдарив по відділенню Нової Пошти на Вінниччині.
Станом на зараз - 5 поранених. 19 річний хлопець, середнього ступеня важкості. Та 4 - легкої.
Усі служби працюють на місцях.
Оновлення
"Кількість постраждалих внаслідок влучання у Нову Пошту на Вінниччині збільшилась до 8. Троє в реанімації, з них один - важкого ступеня.
Ще пʼятеро людей зазнали легких пошкоджень", - повідомила пізніше Заболотна .
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль