Унаслідок ворожого удару зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти" у Полтаві. ФОТО

Внаслідок російської атаки у Полтаві зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти".

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Співробітники перебували в укриттях

Під час атаки співробітники перебували в укриттях - загиблих і постраждалих немає.

Наразі триває ліквідація наслідків. Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу планують встановити найближчим часом.

У компанії додали, що клієнтам компенсують оголошену вартість відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

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