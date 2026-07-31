Унаслідок ворожого удару зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти" у Полтаві. ФОТО
Внаслідок російської атаки у Полтаві зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти".
Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Співробітники перебували в укриттях
Під час атаки співробітники перебували в укриттях - загиблих і постраждалих немає.
Наразі триває ліквідація наслідків. Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу планують встановити найближчим часом.
У компанії додали, що клієнтам компенсують оголошену вартість відправлень, які були знищені внаслідок атаки.
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