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Унаслідок ворожого удару зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти" у Полтаві. ФОТО

Внаслідок російської атаки у Полтаві зруйновано сортувальний термінал "Нової пошти". 

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Співробітники перебували в укриттях 

Під час атаки співробітники перебували в укриттях - загиблих і постраждалих немає.

Наразі триває ліквідація наслідків. Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу планують встановити найближчим часом.

удар по Новій пошті

У компанії додали, що клієнтам компенсують оголошену вартість відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

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Полтава (519) атака (1872) Нова пошта (120) Полтавська область (1346) Полтавський район (154)
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