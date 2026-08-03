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Новости Обстрелы Днепропетровщины Атака на Днепр
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Горят склады с продуктами питания: РФ атаковала Днепр

РФ нанесла удар по складам с продуктами в Днепре: что известно?

Российские оккупанты атаковали Днепр.

Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Воздушные силы предупреждали о приближении реактивного БПЛА к городу.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали Днепр, в результате чего загорелись склады с продуктами питания.

Информация о пострадавших уточняется.

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Днепр (4777) обстрел (34680) Днепропетровская область (5578) Днепровский район (458)
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