Горят склады с продуктами питания: РФ атаковала Днепр
Российские оккупанты атаковали Днепр.
Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы предупреждали о приближении реактивного БПЛА к городу.
Впоследствии стало известно, что россияне атаковали Днепр, в результате чего загорелись склады с продуктами питания.
Информация о пострадавших уточняется.
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