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Россия атаковала Днепропетровскую и Харьковскую области: есть погибший, повреждены дома и предприятия

Днепропетровская и Харьковская области под ударами РФ: последствия

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Днепропетровской и Харьковской областям. В результате атак один человек погиб, ещё один получил ранения, повреждены жилые дома, предприятия, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Днепропетровская область

По данным областных властей, враг более 10 раз атаковал два района области с помощью беспилотников.

В Днепре поврежден многоквартирный жилой дом.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады. В результате обстрелов возникли пожары в частных домах.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области

Харьковская область

Под российскими ударами оказались Харьков и еще 17 населенных пунктов области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов

В поселке Новый Коротич Писочинской громады погиб человек, личность погибшего в настоящее время устанавливается. В селе Федоровка Вильховатской громады ранение получила 73-летняя женщина.

По информации областной военной администрации, оккупанты применили три БПЛА типа "Герань-2", один дрон "Ланцет", три беспилотника "Молния", девять FPV-дронов и ещё 44 беспилотника, тип которых устанавливается.

Повреждена гражданская инфраструктура:

  • в Харькове повреждены многоквартирный дом, гражданское предприятие и автозаправочная станция.
  • В Богодуховском районе повреждены магазин, гражданское предприятие, офис, автомобиль, а также три частных дома и три хозяйственные постройки.
  • В Купянском районе зафиксированы повреждения частных домов, гаража и нескольких автомобилей в Федоровке, Шевченково, Мирном и Великом Бурлуке.
  • В Изюмском районе повреждены гражданское предприятие, автомобиль и частный дом.
  • В Харьковском районе в результате ударов повреждены почтовый терминал, два грузовика, шесть автомобилей, два прицепа, а также частный дом и еще один легковой автомобиль.

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Днепропетровская область, Харьковская область

Автор: 

Днепр (4776) обстрел (34680) Харьков (8221) Никополь (1429) Днепропетровская область (5578) Харьковская область (3032) Днепровский район (458) Никопольский район (856) Богодуховский район (200) Изюмский район (261) Купянский район (781) Харьковский район (1044) Новый Коротыч (2)
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