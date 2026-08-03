Россия атаковала Днепропетровскую и Харьковскую области: есть погибший, повреждены дома и предприятия

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Днепропетровской и Харьковской областям. В результате атак один человек погиб, ещё один получил ранения, повреждены жилые дома, предприятия, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Днепропетровская область

По данным областных властей, враг более 10 раз атаковал два района области с помощью беспилотников.

В Днепре поврежден многоквартирный жилой дом.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады. В результате обстрелов возникли пожары в частных домах.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Харьковская область

Под российскими ударами оказались Харьков и еще 17 населенных пунктов области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов

В поселке Новый Коротич Писочинской громады погиб человек, личность погибшего в настоящее время устанавливается. В селе Федоровка Вильховатской громады ранение получила 73-летняя женщина.

По информации областной военной администрации, оккупанты применили три БПЛА типа "Герань-2", один дрон "Ланцет", три беспилотника "Молния", девять FPV-дронов и ещё 44 беспилотника, тип которых устанавливается.

Повреждена гражданская инфраструктура:

в Харькове повреждены многоквартирный дом, гражданское предприятие и автозаправочная станция.

В Богодуховском районе повреждены магазин, гражданское предприятие, офис, автомобиль, а также три частных дома и три хозяйственные постройки.

В Купянском районе зафиксированы повреждения частных домов, гаража и нескольких автомобилей в Федоровке, Шевченково, Мирном и Великом Бурлуке.

В Изюмском районе повреждены гражданское предприятие, автомобиль и частный дом.

В Харьковском районе в результате ударов повреждены почтовый терминал, два грузовика, шесть автомобилей, два прицепа, а также частный дом и еще один легковой автомобиль.

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