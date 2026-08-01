Оккупанты нанесли удар по микроавтобусу на Днепропетровщине: семеро раненых, двое - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар с помощью FPV-дрона по рейсовому микроавтобусу в Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава МВД Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Час назад российский FPV-дрон поразил маршрутку, в которой ехали люди. Прицельный и циничный удар по гражданским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент известно о 7 пострадавших, среди них 16-летний юноша.

Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

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Продолжается установление всех обстоятельств очередного террористического удара России.

Последствия атаки





