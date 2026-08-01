РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7663 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
2 075 5

Оккупанты нанесли удар по микроавтобусу на Днепропетровщине: семеро раненых, двое - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар с помощью FPV-дрона по рейсовому микроавтобусу в Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава МВД Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Час назад российский FPV-дрон поразил маршрутку, в которой ехали люди. Прицельный и циничный удар по гражданским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент известно о 7 пострадавших, среди них 16-летний юноша.

Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар по Павлограду: горит торговый комплекс (обновлено). ФОТО

Продолжается установление всех обстоятельств очередного террористического удара России.

Последствия атаки

Удар РФ по маршрутке в Днепропетровской области
Удар РФ по маршрутке в Днепропетровской области
Удар РФ по маршрутке в Днепропетровской области

Автор: 

маршрутки (559) обстрел (34667) Днепропетровская область (5576)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 