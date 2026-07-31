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Рашисты нанесли удар по Павлограду: горит торговый комплекс. ФОТО

Российские оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области. 

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате атаки российских захватчиков загорелся торговый комплекс.

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"По предварительным данным, один человек получил ранения", - отметил глава области.

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