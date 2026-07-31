Рашисты нанесли удар по Павлограду: горит торговый комплекс. ФОТО
Российские оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
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В результате атаки российских захватчиков загорелся торговый комплекс.
"По предварительным данным, один человек получил ранения", - отметил глава области.
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