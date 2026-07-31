Рашисти вдарили по Павлограду: горить торгівельний комплекс (оновлено). ФОТО
Російські окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок атаки російських загарбників спалахнув торгівельний комплекс.
"Попередньо, дістала поранень одна людина", - зазначив глава області.
Згодом Ганжа повідомив, що постраждали восьмеро людей. 33-річний чоловік та 53-річна жінка в лікарні у важкому стані.
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