УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11193 відвідувача онлайн
Новини Фото Удар по Павлограду Обстріли Дніпропетровщини
1 308 2

Рашисти вдарили по Павлограду: горить торгівельний комплекс (оновлено). ФОТО

Російські окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині. 

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Внаслідок атаки російських загарбників спалахнув торгівельний комплекс.

Удар по Павлограду 31 липня: виникла масштабна пожежа

"Попередньо, дістала поранень одна людина", - зазначив глава області.

Згодом Ганжа повідомив, що постраждали восьмеро людей. 33-річний чоловік та 53-річна жінка в лікарні у важкому стані. 

Також читайте: Рашисти вдарили КАБом по Павлограду: горять квартири, загинула людина

Удар по Павлограду 31 липня: виникла масштабна пожежа

Автор: 

обстріл (35919) Павлоград (217) Дніпропетровська область (5132) Павлоградський район (178)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 