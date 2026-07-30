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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти вдарили КАБом по Павлограду: горять квартири, загинула людина

Російські окупанти вдарили по Павлограду КАБом, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив глава ОВА Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Повітряні сили попередили про загрозу КАБів для області.

Згодом стало відомо, що РФ вдарила по Павлограду.

Удар по Павлограду 30 липня 2026 року

"Зайнялися квартири у багатоповерховому будинку.

Загинула одна людина. Інформація про поранених уточнюється", - додав очільник області.

Згодом Ганжа заявив, що 5 людей дістали поранень через атаку росіян на місто.

Серед поранених двоє дітей - хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Читайте: Росія атакувала Кіровоградщину та Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, підприємство й АЗС

Автор: 

обстріл (35889) Павлоград (217) КАБ (600) Дніпропетровська область (5123) Павлоградський район (177)
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Топ коментарі
+6
Якщо Зеленський підпише перемир'я, то наступним буде місто-фортеця Дніпро. Запам'ятайте: будь-яке перемир'я без досягнення однією стороною своїх цілей буде лише передишкою перед наступним етапом війни. Владі потрібна тимчасова зупинка війни, щоб вивести награбовані капітали, а народ залишиться в пастці наодинці з ордою
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30.07.2026 17:06 Відповісти
+5
Коли ця зелена пад,в буде бити по свому хазяїну в Москві????
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30.07.2026 17:24 Відповісти
+5
Мені чомусь здається, що при Зе не одне місто стане містом- фортецею. Ворог кожного дня щось випускає, модернізує, б'є, а Зе тільки обіцяє, потужно бреше і робить вигляд, що їздить по світу і щось просить для захисту. Те що просить добре, тільки ніхто більше не має наміру щось віддавати. То мають для захисту своїх країн. Краще потрібно фінансувати щось своє і це потрібно було робити відразу з квітня 2019 року.
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30.07.2026 17:28 Відповісти

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