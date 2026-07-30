Рашисти вдарили КАБом по Павлограду: горять квартири, загинула людина

Російські окупанти вдарили по Павлограду КАБом, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив глава ОВА Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Повітряні сили попередили про загрозу КАБів для області.

Згодом стало відомо, що РФ вдарила по Павлограду.

"Зайнялися квартири у багатоповерховому будинку.



Загинула одна людина. Інформація про поранених уточнюється", - додав очільник області.

Згодом Ганжа заявив, що 5 людей дістали поранень через атаку росіян на місто.



Серед поранених двоє дітей - хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

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