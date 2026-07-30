Рашисти вдарили КАБом по Павлограду: горять квартири, загинула людина
Російські окупанти вдарили по Павлограду КАБом, внаслідок чого загинула людина.
Про це повідомив глава ОВА Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили попередили про загрозу КАБів для області.
Згодом стало відомо, що РФ вдарила по Павлограду.
"Зайнялися квартири у багатоповерховому будинку.
Загинула одна людина. Інформація про поранених уточнюється", - додав очільник області.
Згодом Ганжа заявив, що 5 людей дістали поранень через атаку росіян на місто.
Серед поранених двоє дітей - хлопці 11 та 14 років. Вони та ще одна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Топ коментарі
+6 Alex Abramtsov #607060
показати весь коментар30.07.2026 17:06 Відповісти Посилання
+5 Іван Семйон
показати весь коментар30.07.2026 17:24 Відповісти Посилання
+5 Kozyuk
показати весь коментар30.07.2026 17:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль