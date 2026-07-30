Рашисты нанесли удар КАБом по Павлограду: горят квартиры, погиб человек

Российские оккупанты нанесли удар по Павлограду с помощью КАБ, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Военно-воздушные силы предупредили об угрозе кассетных бомб для области.

Впоследствии стало известно, что РФ нанесла удар по Павлограду.

"Загорелись квартиры в многоэтажном доме.



Погиб один человек. Информация о раненых уточняется", - добавил глава области.

Читайте: Россия атаковала Кировоградскую и Днепропетровскую области: повреждены дома, предприятие и АЗС