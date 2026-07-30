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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты нанесли удар КАБом по Павлограду: горят квартиры, погиб человек

Российские оккупанты нанесли удар по Павлограду с помощью КАБ, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Военно-воздушные силы предупредили об угрозе кассетных бомб для области.

Впоследствии стало известно, что РФ нанесла удар по Павлограду.

Удар по Павлограду 30 июля 2026 года

"Загорелись квартиры в многоэтажном доме.

Погиб один человек. Информация о раненых уточняется", - добавил глава области.

Читайте: Россия атаковала Кировоградскую и Днепропетровскую области: повреждены дома, предприятие и АЗС

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обстрел (34595) Павлоград (247) КАБ (590) Днепропетровская область (5564) Павлоградский район (176)
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Топ комментарии
+6
Якщо Зеленський підпише перемир'я, то наступним буде місто-фортеця Дніпро. Запам'ятайте: будь-яке перемир'я без досягнення однією стороною своїх цілей буде лише передишкою перед наступним етапом війни. Владі потрібна тимчасова зупинка війни, щоб вивести награбовані капітали, а народ залишиться в пастці наодинці з ордою
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30.07.2026 17:06 Ответить
+5
Коли ця зелена пад,в буде бити по свому хазяїну в Москві????
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30.07.2026 17:24 Ответить
+5
Мені чомусь здається, що при Зе не одне місто стане містом- фортецею. Ворог кожного дня щось випускає, модернізує, б'є, а Зе тільки обіцяє, потужно бреше і робить вигляд, що їздить по світу і щось просить для захисту. Те що просить добре, тільки ніхто більше не має наміру щось віддавати. То мають для захисту своїх країн. Краще потрібно фінансувати щось своє і це потрібно було робити відразу з квітня 2019 року.
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30.07.2026 17:28 Ответить

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