Рашисты нанесли удар КАБом по Павлограду: горят квартиры, погиб человек
Российские оккупанты нанесли удар по Павлограду с помощью КАБ, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
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Военно-воздушные силы предупредили об угрозе кассетных бомб для области.
Впоследствии стало известно, что РФ нанесла удар по Павлограду.
"Загорелись квартиры в многоэтажном доме.
Погиб один человек. Информация о раненых уточняется", - добавил глава области.
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