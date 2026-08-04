Войска РФ охотятся дроном на безоружного продавца на рынке в Херсоне (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Войска РФ устроили целенаправленную охоту на безоружного мужчину в Таврическом микрорайоне Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

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Как утверждается, инцидент произошел сегодня утром на рынке в районе "Трех штыков".

На кадрах видно, как российский дрон преследует безоружного продавца, который зарабатывает на жизнь, продавая продовольственные товары, и не имеет никакого отношения к военным.

Здесь следует отметить, что дрон-камикадзе руководствуется россиянами в реальном времени.

Дрон преследовал мужчину вплоть до момента попадания. О дальнейшей судьбе пострадавшего пока ничего не известно.

"Чтобы понять, какие существа сидят за пультами на левом берегу. Надеемся, что эти кадры увидят во многих уголках мира", - отмечают местные СМИ.

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Обновленная информация

Как позже сообщили в отделе коммуникаций полиции Херсонщины, к счастью, 52-летний житель Николаевской области выжил. Он получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

"От этих кадров стынет кровь, а сердце наполняет гнев. Их должен увидеть весь мир. Именно так "воюют" россияне. Они целенаправленно охотятся на гражданских. Мужчина на видео не имеет никаких признаков комботанта, он просто торгует на рынке. Однако для военных страны-агрессора он все равно - цель. Правоохранители принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Подчеркиваем: если вы заметили дрон, ни в коем случае не пытайтесь его снимать. Немедленно ищите укрытие. Никакие кадры не стоят вашей жизни или здоровья!", - говорится в сообщении.