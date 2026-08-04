Війська РФ полюють дроном на беззбройного продавця на ринку в Херсоні (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ влаштували цілеспрямоване полювання на беззбройного чоловіка у Таврійському мікрорайоні Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео публікують місцеві телеграм-канали.

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Деталі

Як стверджується, інцидент відбувся сьогодні зранку на ринку в районі "Трьох штиків".

На кадрах видно, як російський fpv-дрон переслідує беззбройного продавця, який заробляє на життя, продаючи продовольчі товари, та не має жодного стосунку до війська.

Тут варто наголосити, що дрон-камікадзе керується росіянами в реальному часі.

Дрон ганяв за чоловіком аж до моменту влучання. Про подальшу долю постраждалого наразі нічого не відомо.

"Для розуміння, що за істоти сидять за пультами на лівобережжі. Сподіваємося, що ці кадри побачать у багатьох куточках світу", - зазначають місцеві ЗМІ.

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Оновлена інформація

Як згодом повідомили у відділі комунікацій поліції Херсонщини, на щастя, 52-річний житель Миколаївської області вижив. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

"Від цих кадрів холоне кров, а серце наповнює гнів. Їх має побачити весь світ. Саме так "воюють" росіяни. Вони цілеспрямовано полюють на цивільних. Чоловік на відео не має жодних ознак комботанта, він просто торгує на ринку. Однак для військових країни-агресора він все одно - ціль. Правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.

Наголошуємо: якщо ви помітили дрон, ні в якому разі не намагайтеся його знімати. Негайно шукайте укриття. Жодні кадри не вартують вашого життя чи здоров’я!", - йдеться у повідомленні.