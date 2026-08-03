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РФ вдарила двома КАБами по багатоповерхівці в Херсоні. ВІДЕО+ФОТО
Російські окупанти вранці скинули авіабомби на один із районів Херсона.
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, рашисти вдарили двома КАБами по багатоповерхівці у Дніпровському районі.
"За попередньою інформацією, потерпілих немає — в будинку ніхто не проживав", - йдеться в повідомленні.
Обстріли півдня
- Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. У Запорізькому районі загинув чоловік, ще десятки людей дістали поранення.
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