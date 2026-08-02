УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10548 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України
443 15

Близько 1900 дронів, майже 1600 КАБів та 144 ракети випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж тижня російські війська завдавали ударів по 16 українських регіонах із використанням дронів, КАБів та ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, лише протягом цього тижня росіяни випустили близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів, у тому числі й балістику.

Нічні обстріли

"Сьогодні ж по Сумах був удар авіабомбами. У Броварах внаслідок удару дроном загинула людина, ще шестеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким. Постійні обстріли Харкова та Харківщини, били вночі й по Одещині, Запоріжжю та Дніпровщині. За цей тиждень – понад півтори тисячі пошкоджених обʼєктів, серед них сотні звичайних житлових будинків", - розповів президент.

Також читайте: Зеленський – партнерам: Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах

Тиск на РФ

Зеленський наголосив, що значна частина російських підприємств, яка працює на ці удари і виробляє компоненти для дронів, ракет та КАБів, досі не під санкціями. Тому агресор зараз дедалі більше вкладається у балістику і намагається наростити її виробництво.

"Потрібен тиск на кожну ланку ОПК, і саме такий тиск зрештою допоможе зменшити й кількість атак проти наших людей. Санкції мають розширюватися та працювати. Дякую всім, хто це забезпечує", - додав він.

Читайте: Зеленський про дефіцит ракет до Patriot: Лише одну балістичну ракету вдалося збити

Автор: 

Зеленський Володимир (26558) ракети (4290) дрони (8520) КАБ (602)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Він працює
показати весь коментар
02.08.2026 11:51 Відповісти
+3
І знову цей ішак ну ні в чьом, ні в чьом ні вінаватий. На цей раз санкцій мало. Коли ти вже здохнеш, статист *******.
показати весь коментар
02.08.2026 11:54 Відповісти
+3
Ну це ми бачили, статист ти наш. А скільки ти випустив по Московськовському Каганату ракет і дронів?
показати весь коментар
02.08.2026 11:57 Відповісти

Завантаження...

 
 