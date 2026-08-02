Близько 1900 дронів, майже 1600 КАБів та 144 ракети випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Упродовж тижня російські війська завдавали ударів по 16 українських регіонах із використанням дронів, КАБів та ракет.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Так, лише протягом цього тижня росіяни випустили близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів, у тому числі й балістику.
Нічні обстріли
"Сьогодні ж по Сумах був удар авіабомбами. У Броварах внаслідок удару дроном загинула людина, ще шестеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким. Постійні обстріли Харкова та Харківщини, били вночі й по Одещині, Запоріжжю та Дніпровщині. За цей тиждень – понад півтори тисячі пошкоджених обʼєктів, серед них сотні звичайних житлових будинків", - розповів президент.
Тиск на РФ
Зеленський наголосив, що значна частина російських підприємств, яка працює на ці удари і виробляє компоненти для дронів, ракет та КАБів, досі не під санкціями. Тому агресор зараз дедалі більше вкладається у балістику і намагається наростити її виробництво.
"Потрібен тиск на кожну ланку ОПК, і саме такий тиск зрештою допоможе зменшити й кількість атак проти наших людей. Санкції мають розширюватися та працювати. Дякую всім, хто це забезпечує", - додав він.
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