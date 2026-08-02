Близько 1900 дронів, майже 1600 КАБів та 144 ракети випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж тижня російські війська завдавали ударів по 16 українських регіонах із використанням дронів, КАБів та ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Так, лише протягом цього тижня росіяни випустили близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів, у тому числі й балістику.

Нічні обстріли

"Сьогодні ж по Сумах був удар авіабомбами. У Броварах внаслідок удару дроном загинула людина, ще шестеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким. Постійні обстріли Харкова та Харківщини, били вночі й по Одещині, Запоріжжю та Дніпровщині. За цей тиждень – понад півтори тисячі пошкоджених обʼєктів, серед них сотні звичайних житлових будинків", - розповів президент.

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Тиск на РФ

Зеленський наголосив, що значна частина російських підприємств, яка працює на ці удари і виробляє компоненти для дронів, ракет та КАБів, досі не під санкціями. Тому агресор зараз дедалі більше вкладається у балістику і намагається наростити її виробництво.

"Потрібен тиск на кожну ланку ОПК, і саме такий тиск зрештою допоможе зменшити й кількість атак проти наших людей. Санкції мають розширюватися та працювати. Дякую всім, хто це забезпечує", - додав він.

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