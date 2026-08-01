Зеленський – партнерам: Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах
Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів передати Україні ракети до систем Patriot, наголосивши, що вони мають захищати людей, а не лежати на складах.
Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Потреба в антибалістиці
Глава держави зазначив, що Україна бачить кожного лідера та кожну країну, які реагують на російські удари по нашій державі.
"Але єдина сильна реакція – вона справедлива, – реакція, яка справді досягає мети й допомагає людям, – це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для "петріотів" у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах", - заявив Зеленський.
Він підкреслив, що кожен день відсутності такої важливої допомоги – це можливість Росії вбивати людей.
Посилення санкцій проти РФ
Крім того, Зеленський закликав партнерів реагувати на удари РФ по Україні "додатковими й реальними санкціями" проти Москви.
"На кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам у Росії виробляти балістику – пускові, ракети, – постачають компоненти, все інше, що їм необхідно, – всі мають бути під санкціями, і не тільки нашими, але й партнерів – досі є прогалини в юрисдикціях G7. Треба, щоб наші дипломати із цим попрацювали. Паливний напрямок: усе, що допомагає зараз Росії відновлювати нафтопереробку, має бути гарантовано зупинене", - сказав президент.
Він додав, що про це говоритиме з українськими послами, глобальна нарада з якими відбудеться найближчим часом.
"Потрібні реальні результати по кожному напрямку – зброя для України, санкції проти Росії", - додав президент.
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А президент не має весь час брехати своїм виборцям.
І що?
Все по написаному, або антиукраінським утирком Литвином або ШІ.
Йому просто байдуже.
Він не живе, він грає роль, від дороги до дороги….