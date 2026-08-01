Зеленський – партнерам: Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів передати Україні ракети до систем Patriot, наголосивши, що вони мають захищати людей, а не лежати на складах.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Потреба в антибалістиці

Глава держави зазначив, що Україна бачить кожного лідера та кожну країну, які реагують на російські удари по нашій державі.

"Але єдина сильна реакція – вона справедлива, – реакція, яка справді досягає мети й допомагає людям, – це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для "петріотів" у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що кожен день відсутності такої важливої допомоги – це можливість Росії вбивати людей.

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Посилення санкцій проти РФ

Крім того, Зеленський закликав партнерів реагувати на удари РФ по Україні "додатковими й реальними санкціями" проти Москви.

"На кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам у Росії виробляти балістику – пускові, ракети, – постачають компоненти, все інше, що їм необхідно, – всі мають бути під санкціями, і не тільки нашими, але й партнерів – досі є прогалини в юрисдикціях G7. Треба, щоб наші дипломати із цим попрацювали. Паливний напрямок: усе, що допомагає зараз Росії відновлювати нафтопереробку, має бути гарантовано зупинене", - сказав президент.

Він додав, що про це говоритиме з українськими послами, глобальна нарада з якими відбудеться найближчим часом.

"Потрібні реальні результати по кожному напрямку – зброя для України, санкції проти Росії", - додав президент.

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