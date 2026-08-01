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Зеленський – партнерам: Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах

Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів передати Україні ракети до систем Patriot, наголосивши, що вони мають захищати людей, а не лежати на складах.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Потреба в антибалістиці 

Глава держави зазначив, що Україна бачить кожного лідера та кожну країну, які реагують на російські удари по нашій державі.

"Але єдина сильна реакція – вона справедлива, – реакція, яка справді досягає мети й допомагає людям, – це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для "петріотів" у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що кожен день відсутності такої важливої допомоги – це можливість Росії вбивати людей.

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Посилення санкцій проти РФ

Крім того, Зеленський закликав партнерів реагувати на удари РФ по Україні "додатковими й реальними санкціями" проти Москви.

"На кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам у Росії виробляти балістику – пускові, ракети, – постачають компоненти, все інше, що їм необхідно, – всі мають бути під санкціями, і не тільки нашими, але й партнерів – досі є прогалини в юрисдикціях G7. Треба, щоб наші дипломати із цим попрацювали. Паливний напрямок: усе, що допомагає зараз Росії відновлювати нафтопереробку, має бути гарантовано зупинене", - сказав президент.

Він додав, що про це говоритиме з українськими послами, глобальна нарада з якими відбудеться найближчим часом.

"Потрібні реальні результати по кожному напрямку – зброя для України, санкції проти Росії", - додав президент. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (26553) Patriot (559)
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Топ коментарі
+14
Ага.
А президент не має весь час брехати своїм виборцям.

І що?
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01.08.2026 21:59 Відповісти
+14
Жодного разу не чув від цієї особи ні болю ні гордості за український народ, що б не трапилось, що б не скоїли кацапські нелюди.
Все по написаному, або антиукраінським утирком Литвином або ШІ.
Йому просто байдуже.
Він не живе, він грає роль, від дороги до дороги….
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01.08.2026 22:03 Відповісти
+12
Ааа... то це він знов своїм шанувальникам розповідає, що то не він вчергове проїбався, а всі навколо винні.
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01.08.2026 22:01 Відповісти

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