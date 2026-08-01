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Зеленский - партнерам: Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах

Зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров передать Украине ракеты для систем Patriot, подчеркнув, что они должны защищать людей, а не лежать на складах.

Об этом он заявил в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Потребность в противоракетной обороне 

Глава государства отметил, что Украина видит каждого лидера и каждую страну, которые реагируют на российские удары по нашему государству.

"Но единственная сильная реакция - она справедлива, - реакция, которая действительно достигает цели и помогает людям, - это дополнительная поддержка для нас в Украине, для наших людей, для нашего государства. Ракеты для "Патриотов" в мире есть, важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение - решение о передаче необходимых партий. Соединенные Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно. Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый день отсутствия такой важной помощи - это возможность для России убивать людей.

Ужесточение санкций против РФ

Кроме того, Зеленский призвал партнеров реагировать на удары РФ по Украине "дополнительными и реальными санкциями" против Москвы.

"Каждое юридическое лицо, каждое физическое лицо, которые помогают предприятиям в России производить баллистическое оружие - пусковые установки, ракеты, - поставляют компоненты и всё остальное, что им необходимо, - все должны подпадать под санкции, и не только наши, но и санкции партнёров - до сих пор есть пробелы в юрисдикциях G7. Наши дипломаты должны над этим поработать. Топливное направление: всё, что сейчас помогает России восстанавливать нефтепереработку, должно быть гарантированно остановлено", - сказал президент.

Он добавил, что об этом будет говорить с украинскими послами, глобальное совещание, с которыми состоится в ближайшее время.

"Нужны реальные результаты по каждому направлению - оружие для Украины, санкции против России", - добавил президент.

Продолжение следует... 

Автор: 

Зеленский Владимир (25408) Patriot (523)
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Топ комментарии
+22
Ага.
А президент не має весь час брехати своїм виборцям.

І що?
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01.08.2026 21:59 Ответить
+19
Ааа... то це він знов своїм шанувальникам розповідає, що то не він вчергове проїбався, а всі навколо винні.
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01.08.2026 22:01 Ответить
+19
Жодного разу не чув від цієї особи ні болю ні гордості за український народ, що б не трапилось, що б не скоїли кацапські нелюди.
Все по написаному, або антиукраінським утирком Литвином або ШІ.
Йому просто байдуже.
Він не живе, він грає роль, від дороги до дороги….
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01.08.2026 22:03 Ответить

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