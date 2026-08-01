Зеленский - партнерам: Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах
Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров передать Украине ракеты для систем Patriot, подчеркнув, что они должны защищать людей, а не лежать на складах.
Об этом он заявил в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Потребность в противоракетной обороне
Глава государства отметил, что Украина видит каждого лидера и каждую страну, которые реагируют на российские удары по нашему государству.
"Но единственная сильная реакция - она справедлива, - реакция, которая действительно достигает цели и помогает людям, - это дополнительная поддержка для нас в Украине, для наших людей, для нашего государства. Ракеты для "Патриотов" в мире есть, важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение - решение о передаче необходимых партий. Соединенные Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно. Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что каждый день отсутствия такой важной помощи - это возможность для России убивать людей.
Ужесточение санкций против РФ
Кроме того, Зеленский призвал партнеров реагировать на удары РФ по Украине "дополнительными и реальными санкциями" против Москвы.
"Каждое юридическое лицо, каждое физическое лицо, которые помогают предприятиям в России производить баллистическое оружие - пусковые установки, ракеты, - поставляют компоненты и всё остальное, что им необходимо, - все должны подпадать под санкции, и не только наши, но и санкции партнёров - до сих пор есть пробелы в юрисдикциях G7. Наши дипломаты должны над этим поработать. Топливное направление: всё, что сейчас помогает России восстанавливать нефтепереработку, должно быть гарантированно остановлено", - сказал президент.
Он добавил, что об этом будет говорить с украинскими послами, глобальное совещание, с которыми состоится в ближайшее время.
"Нужны реальные результаты по каждому направлению - оружие для Украины, санкции против России", - добавил президент.
Продолжение следует...
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А президент не має весь час брехати своїм виборцям.
І що?
Все по написаному, або антиукраінським утирком Литвином або ШІ.
Йому просто байдуже.
Він не живе, він грає роль, від дороги до дороги….