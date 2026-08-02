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Новости Обстрелы Украины
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Около 1900 дронов, почти 1600 КАБ и 144 ракеты выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели российские войска наносили удары по 16 украинским регионам с использованием дронов, кассетных бомб и ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Так, только в течение этой недели россияне запустили около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты различных типов, в том числе и баллистические.

Ночные обстрелы

"Сегодня же по Сумам был нанесен удар авиабомбами. В Броварах в результате удара дроном погиб человек, еще шестеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким. Продолжаются обстрелы Харькова и Харьковской области, ночью обстреливали также Одесскую, Запорожскую и Днепропетровскую области. За эту неделю – более полутора тысяч поврежденных объектов, среди них сотни обычных жилых домов", – рассказал президент.

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Давление на РФ

Зеленский подчеркнул, что значительная часть российских предприятий, работающих на эти удары и производящих компоненты для дронов, ракет и кассетных боеприпасов, до сих пор не подпадает под санкции. Поэтому агрессор сейчас все больше вкладывается в баллистику и пытается нарастить ее производство.

"Необходимо оказывать давление на каждое звено ОПК, и именно такое давление в конечном итоге поможет сократить количество атак против наших людей. Санкции должны расширяться и действовать. Спасибо всем, кто это обеспечивает", — добавил он.

Читайте: Зеленский о дефиците ракет для Patriot: удалось сбить только одну баллистическую ракету

Автор: 

Зеленский Владимир (25408) ракеты (4166) дроны (7819) КАБ (592)
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Топ комментарии
+14
Ну це ми бачили, статист ти наш. А скільки ти випустив по Московськовському Каганату ракет і дронів?
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02.08.2026 11:57 Ответить
+9
Він працює
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02.08.2026 11:51 Ответить
+9
Да, і ще до 2019 року Україна крім форсування власної ракетної програми примудрялась контрабандно поставляти з росії обладнання для своєї авіації.

В результаті держпідприємства зокрема розробили Нептун, Сапсан, Тайфун, Вільха (і це без "політичного сприяння" для передачі секретних технологій Штілерману), і ніхто не нив про "поганих партнерів".

Але спочатку Біґус зробив "розслідування століття" про "завищені ціни" на контрабандні російські прибори (типу їх можна було купити за тендером), а потім в Укроборонпром замість "свінарчюків" прийшли різні Найєми з Міловановими, прикрили саму ракетну програму та загнали під плінтус КБ "Луч".

І все це під всенародні аплодисменти назвали "зробили їх разом" (замість вийти з картонками наприклад за Полторака) - їхню "перемогу" обмиваємо кров'ю досі, як бачите.

Валерій Прозапас, офіцер ЗСУ, депутат Запорізької міськради, Європейська Солідарність
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02.08.2026 12:26 Ответить

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