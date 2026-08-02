Около 1900 дронов, почти 1600 КАБ и 144 ракеты выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели российские войска наносили удары по 16 украинским регионам с использованием дронов, кассетных бомб и ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Так, только в течение этой недели россияне запустили около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты различных типов, в том числе и баллистические.

Ночные обстрелы

"Сегодня же по Сумам был нанесен удар авиабомбами. В Броварах в результате удара дроном погиб человек, еще шестеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким. Продолжаются обстрелы Харькова и Харьковской области, ночью обстреливали также Одесскую, Запорожскую и Днепропетровскую области. За эту неделю – более полутора тысяч поврежденных объектов, среди них сотни обычных жилых домов", – рассказал президент.

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Давление на РФ

Зеленский подчеркнул, что значительная часть российских предприятий, работающих на эти удары и производящих компоненты для дронов, ракет и кассетных боеприпасов, до сих пор не подпадает под санкции. Поэтому агрессор сейчас все больше вкладывается в баллистику и пытается нарастить ее производство.

"Необходимо оказывать давление на каждое звено ОПК, и именно такое давление в конечном итоге поможет сократить количество атак против наших людей. Санкции должны расширяться и действовать. Спасибо всем, кто это обеспечивает", — добавил он.

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