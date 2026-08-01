Зеленский о дефиците ракет для Patriot: удалось сбить только одну баллистическую ракету

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки в ночь на 1 августа украинские силы ПВО смогли сбить лишь одну баллистическую ракету из-за нехватки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

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По его словам, именно дефицит противоракетных средств позволяет России усиливать удары по украинским городам.

По словам главы государства, в ночь на 1 августа Россия выпустила по Украине 35 ракет, из которых 27 были баллистическими, а также 185 ударных беспилотников различных типов.

"Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для "Пэтриотов". И именно такой дефицит средств противоракетной обороны лишь поощряет Россию наносить такие удары, угрожающие жизни людей", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что главной целью ночной атаки стал Киев, однако под ударами также оказались Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Девять погибших и десятки раненых

Зеленский сообщил, что в Киеве и области с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара.

По его словам, повреждены 18 жилых домов, школа, здание посольства Литвы и объекты инфраструктуры.

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"На данный момент известно, что девять человек погибли в результате этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Всем, кому это необходимо, медики оказывают помощь", - отметил президент.

Зеленский призвал партнеров ускорить поставки средств ПВО

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и ракетах-перехватчиках уже сейчас, а не в перспективе.

"Очень важно, чтобы партнеры услышали: эти средства нужны не где-то на складах на случай возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине", – сообщил Зеленский.

Он также подчеркнул, что каждый новый пакет противоракетных средств помогает спасать жизни украинцев.

"Каждый пакет с антибаллистическими средствами спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда их нет, приводит к жертвам", - добавил президент.

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