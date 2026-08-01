Сибига о ночном ударе: Россия усиливает воздушные атаки и террор против гражданского населения

После массированной российской атаки на Киев, в результате которой погибли по меньшей мере девять человек, а еще 23 получили ранения, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал ускорить поставки Украине дополнительных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Х.

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Сибига подчеркнул, что после неудач на поле боя Россия активизировала воздушные удары по украинским городам.

"Не сумев достичь своих целей на поле боя, Россия усиливает воздушные атаки и террор против гражданского населения", - заявил глава МИД.

Он также добавил, что ночной удар по Киеву стал уже вторым масштабным обстрелом столицы за последние два дня.

Украина срочно нуждается в дополнительных системах ПВО

Сибига призвал международных партнеров ускорить принятие решений по укреплению украинной противовоздушной обороны.

"Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также в перехватчиках", — отметил глава МИД Украины.

Он также подчеркнул, что оперативность в поставках вооружения напрямую влияет на количество спасенных жизней.

"Каждое решение, укрепляющее оборону украинского неба, спасает человеческие жизни, тогда как каждая задержка приводит к гибели людей и военным преступлениям", — говорится в сообщении.

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Отдельно Сибига подчеркнул, что защита воздушного пространства является одним из ключевых факторов в противодействии российской агрессии.

"Именно битва за небо определит ход этой войны. Чем прочнее воздушный щит над Украиной, тем ближе становится мир", — отметил Сибига.

Ракетный удар по Киеву 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки погибли 9 человек, еще 28 получили ранения.

По данным ГСЧС, разрушения и пожары зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах столицы. Больше всего пострадал Дарницкий район, где погибли 7 человек.

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