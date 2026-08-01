Сибіга про нічний удар: Росія посилює повітряні атаки та терор проти цивільного населення

Після масованої російської атаки на Київ, унаслідок якої загинули щонайменше дев'ятеро людей, а ще 23 дістали поранення, глава МЗС України Андрій Сибіга закликав прискорити постачання Україні додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

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Сибіга наголосив, що після невдач на полі бою Росія активізувала повітряні удари по українських містах.

"Не зумівши досягти своїх цілей на полі бою, Росія посилює повітряні атаки та терор проти цивільного населення", - заявив глава МЗС.

Та додав, що нічний удар по Києву став уже другим масштабним обстрілом столиці за останні два дні.

Україна терміново потребує додаткових систем ППО

Сибіга закликав міжнародних партнерів пришвидшити ухвалення рішень щодо посилення української протиповітряної оборони.

"Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також перехоплювачів", - зазначив очільник МЗС України.

Він також підкреслив, що оперативність у постачанні озброєння безпосередньо впливає на кількість врятованих життів.

"Кожне рішення, що зміцнює оборону українського неба, рятує людські життя, тоді як кожна затримка призводить до смертей та військових злочинів", - йдеться в дописі.

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Окремо Сибіга наголосив, що захист повітряного простору є одним із ключових чинників у протидії російській агресії.

"Саме битва за небо визначить хід цієї війни. Чим міцнішим є повітряний щит над Україною, тим ближчим стає мир", - зазначив Сибіга.

Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки загинули 9 людей, ще 28 дістали поранення.

За даними ДСНС, руйнування та пожежі зафіксовані у Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському районах столиці. Найбільше постраждав Дарницький район, де загинули 7 людей.

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