УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12965 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ракетна атака на Київ
3 504 16

Ракетна атака на Київ: серед дев’яти загиблих - поліцейський. ФОТО

У Києві під час ракетної атаки РФ загинув поліцейський, ще 27 людей поранені

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ загинули дев'ятеро людей, серед них поліцейський, який перебував на службі. Ще 27 людей дістали поранення, зокрема четверо дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під атакою опинилися Дарницький, Голосіївський, Дніпровський, Печерський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони.

На місцях працюють усі екстрені служби.

Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, школу, супермаркети, автомийку та автомобілі.

Станом на 07:00 відомо про дев’ятьох загиблих, серед яких - поліцейський, який перебував на службі.

Також щонайменше 27 людей дістали поранення, серед них четверо дітей віком 13, 14 і 17 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 27, рятувальні роботи тривають. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Поліцейський став жертвою балістичної атаки РФ на Київ
Поліцейський став жертвою балістичної атаки РФ на Київ
Поліцейський став жертвою балістичної атаки РФ на Київ
Поліцейський став жертвою балістичної атаки РФ на Київ
Поліцейський став жертвою балістичної атаки РФ на Київ

Автор: 

Київ (16737) обстріл (35932) Повітряні атаки на Київ (1083)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
а чому не пишуть професії всіх загиблих людей, постійно виділяючи поліцію. Співчуття родинам всіх загиблих .
показати весь коментар
01.08.2026 08:04 Відповісти
+6
У відповідь спалять черговий склад Вайлберіз десь в мацковитській Тмутаракані і Потужний радісно про це повідомить пересічних в черговому відосику.

А мацковитські заводи по виробництву ракет, КАБів та дронів продовжать собі спокійно працювати ... якось дивно визначають цілі для українських дронарів в ГенШтабі , СБУ та ГУР .
показати весь коментар
01.08.2026 08:23 Відповісти
+3
ху*ло буде воювати допоки в нього буде така можливість....
показати весь коментар
01.08.2026 07:56 Відповісти

Завантаження...

 
 