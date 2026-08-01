Ракетна атака на Київ: серед дев’яти загиблих - поліцейський. ФОТО
Унаслідок російської балістичної атаки на Київ загинули дев'ятеро людей, серед них поліцейський, який перебував на службі. Ще 27 людей дістали поранення, зокрема четверо дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
Під атакою опинилися Дарницький, Голосіївський, Дніпровський, Печерський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони.
На місцях працюють усі екстрені служби.
Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, школу, супермаркети, автомийку та автомобілі.
Станом на 07:00 відомо про дев’ятьох загиблих, серед яких - поліцейський, який перебував на службі.
Також щонайменше 27 людей дістали поранення, серед них четверо дітей віком 13, 14 і 17 років.
Наслідки атаки
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