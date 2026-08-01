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Новости Фото Ракетная атака на Киев
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Ракетный обстрел Киева: среди девяти погибших - полицейский. ФОТО

В Киеве во время ракетного удара РФ погиб полицейский, ещё 27 человек ранены

В результате российского ракетного удара по Киеву погибли девять человек, в том числе полицейский, находившийся на службе. Еще 27 человек получили ранения, в том числе четверо детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Под ударом оказались Дарницкий, Голосеевский, Днепровский, Печерский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

На местах работают все экстренные службы.

В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые постройки, школа, супермаркеты, автомойка и автомобили.

По состоянию на 07:00 известно о девяти погибших, среди которых - полицейский, находившийся на службе.

Также по меньшей мере 27 человек получили ранения, среди них четверо детей в возрасте 13, 14 и 17 лет.

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Последствия атаки

Полицейский стал жертвой баллистической атаки РФ на Киев
Полицейский стал жертвой баллистической атаки РФ на Киев
Полицейский стал жертвой баллистической атаки РФ на Киев
Полицейский стал жертвой баллистической атаки РФ на Киев
Полицейский стал жертвой баллистической атаки РФ на Киев

Автор: 

Киев (27161) обстрел (34639) Воздушные атаки на Киев (893)
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Топ комментарии
+24
а чому не пишуть професії всіх загиблих людей, постійно виділяючи поліцію. Співчуття родинам всіх загиблих .
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01.08.2026 08:04 Ответить
+9
У відповідь спалять черговий склад Вайлберіз десь в мацковитській Тмутаракані і Потужний радісно про це повідомить пересічних в черговому відосику.

А мацковитські заводи по виробництву ракет, КАБів та дронів продовжать собі спокійно працювати ... якось дивно визначають цілі для українських дронарів в ГенШтабі , СБУ та ГУР .
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01.08.2026 08:23 Ответить
+8
https://www.instagram.com/reel/DBv0U8pogsX/ «Поліцейські не можуть воювати, бо не навчені», - міністр ...
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01.08.2026 08:08 Ответить

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