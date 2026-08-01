Ракетный обстрел Киева: среди девяти погибших - полицейский. ФОТО
В результате российского ракетного удара по Киеву погибли девять человек, в том числе полицейский, находившийся на службе. Еще 27 человек получили ранения, в том числе четверо детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Под ударом оказались Дарницкий, Голосеевский, Днепровский, Печерский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.
На местах работают все экстренные службы.
В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые постройки, школа, супермаркеты, автомойка и автомобили.
По состоянию на 07:00 известно о девяти погибших, среди которых - полицейский, находившийся на службе.
Также по меньшей мере 27 человек получили ранения, среди них четверо детей в возрасте 13, 14 и 17 лет.
Последствия атаки
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А мацковитські заводи по виробництву ракет, КАБів та дронів продовжать собі спокійно працювати ... якось дивно визначають цілі для українських дронарів в ГенШтабі , СБУ та ГУР .