Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 30, спасательные работы продолжаются (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве число пострадавших в результате российской баллистической атаки возросло до 27, среди них четверо детей. Известно о девяти погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС Украины.

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Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на местах попаданий. На данный момент уже спасено 105 человек.

Что касается разрушений, спасатели сообщают, что:

в Соломенском районе частично разрушен и загорелся пятиэтажный жилой дом, а также сгорели автомобили на парковке;

в Дарницком районе разрушены и загорелись некоторые административные и нежилые здания;

в Шевченковском районе в центре Киева вспыхнули пожары в нежилом здании и на территории киностудии, а также загорелись машины "скорой помощи";

в Днепровском районе на левом берегу Днепра поврежден магазин;

в Печерском районе в центре повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.

По подсчетам украинских Telegram-каналов, Россия применила около 12-14 "Искандер-М", "KN-23", "С-400" и около 9-ти "Цирконов".

Вражеские ракетные силы производили запуски из пусковых установок в Брянской, Курской и Ростовской областей.

Состояние потерпевших

По информации Киевской городской прокуратуры, в столице уже 28 пострадавших, в том числе травмы получили четверо несовершеннолетних – 14-летняя девушка, 13-летняя девушка и парень и 17-летний юноша.

У одной из девушек предварительно отравления продуктами горения, у других несовершеннолетних множественные осколочные ранения и резаные раны.

"Станом на 9:10 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до 30 осіб, серед них - четверо дітей", - сообщили в КГВА.

Продолжается спасательная операция













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