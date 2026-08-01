Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 28, рятувальні роботи тривають (оновлено). ФОТОрепортаж
У Києві кількість постраждалих внаслідок російської балістичної атаки зросла до 27, серед них четверо дітей. Відомо про дев'ятьох загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили ДСНС України.
Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. На цей час вже врятовано 105 людей.
Щодо руйнувань рятувальники повідомляють, що:
- в Солом'янському районі частково зруйновано та загорівся п’ятиповерховий житловий будинок, а також згоріли автомобілі на парковці;
- у Дарницькому районі зруйновано та загорілися певні адміністративна та нежитлова будівлі,
- у Шевченківському районі в центрі Києва спалахнули пожежі в нежитловій будівлі та на території кіностудії, а також загорілися машини "швидкої допомоги";
- у Дніпровському районі на лівому березі Дніпра пошкоджено магазин;
- в Печерському районі в центрі пошкоджено чотири приватні будинки та господарські будівлі.
За підрахунками українських Telegram-каналів, Росія застосувала близько 12-14 "Іскандер-М", "KN-23", "С-400" та близько 9-х "Цирконів".
Ворожі ракетні сили проводили запуски із пускових установок у Брянській, Курській та Ростовській областей.
Стан потерпілих
За інформацією Київської міської прокуратури, у столиці вже 28 постраждалих, зокрема травми дістали четверо неповнолітніх – 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець та 17-річний юнак.
В однієї з дівчат попередньо отруєння продуктами горіння, у інших неповнолітніх множинні осколкові поранення та різані рани.
Триває рятувальна операція
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