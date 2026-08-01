Російська балістична атака на Київ: 9 загиблих і 28 поранених, руйнування у п’яти районах (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок російської балістичної атаки на Київ загинули дев'ятеро людей, ще 23 дістали поранення. Серед постраждалих - четверо дітей. Вибухи та пожежі зафіксовано у п'яти районах столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
Найбільше жертв – у Дарницькому районі
У Дарницькому районі внаслідок удару сталися пожежі та руйнування адміністративної і нежитлової будівель. Також загорілися автомобілі, пошкоджено житлові будинки.
За попередніми даними, загинули семеро людей, ще 14 постраждали, серед них двоє дітей.
Крім того, на території одного зі скверів утворилася вирва, а вздовж однієї з вулиць виникло кілька осередків займання сухої рослинності.
За інформацією Київської міської прокуратури, у столиці вже 28 постраждалих, зокрема травми дістали четверо неповнолітніх – 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець та 17-річний юнак.
В однієї з дівчат попередньо отруєння продуктами горіння, у інших неповнолітніх множинні осколкові поранення та різані рани.
У Солом'янському районі частково зруйновано житловий будинок
У Солом'янському районі російська атака забрала життя двох людей. Ще восьмеро дістали поранення, серед них двоє дітей.
За однією з адрес частково зруйновано та охоплено вогнем п'ятиповерховий житловий будинок. За іншою адресою загорілися автомобілі на парковці.
Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів будинку 35 мешканців. Трьох постраждалих госпіталізували, пожежу ліквідували.
Пошкодження зафіксовані ще у трьох районах
У Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі та загорілися автомобілі швидкої медичної допомоги. Також виникла пожежа на території кіностудії, яку рятувальникам вдалося локалізувати. Відомо про одного постраждалого.
У Дніпровському районі пошкоджено будівлю магазину.
У Печерському районі зазнали пошкоджень чотири приватні житлові будинки та господарські споруди.
На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи
На місцях російської атаки працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки ударів, документують руйнування та надають допомогу постраждалим.
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Оскільки з антибалістикою у нас обʼєктивні проблеми на тривалий період і
Росіяпараша про це знала і готувалася, вчергове на відміну від нас, то єдине, що може нас врятувати - це українська балістика... Чи потрібні дрони? Безумовно. Але майбутнє саме за технологічними дешевими масовими ракетами, якими можна завдати максимального ураження в тилу ворога. Росіяпараша загине не через вибивання 30-50-100-150 000/місяць особового складу на передку. Лише поєднання поразки на фронті і знищеного військового виробництва з логістикою - ключ до нашого успіху.