Російська балістична атака на Київ: 9 загиблих і 28 поранених, руйнування у п’яти районах (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ загинули дев'ятеро людей, ще 23 дістали поранення. Серед постраждалих - четверо дітей. Вибухи та пожежі зафіксовано у п'яти районах столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

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Найбільше жертв – у Дарницькому районі

У Дарницькому районі внаслідок удару сталися пожежі та руйнування адміністративної і нежитлової будівель. Також загорілися автомобілі, пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, загинули семеро людей, ще 14 постраждали, серед них двоє дітей.

Крім того, на території одного зі скверів утворилася вирва, а вздовж однієї з вулиць виникло кілька осередків займання сухої рослинності.

За інформацією Київської міської прокуратури, у столиці вже 28 постраждалих, зокрема травми дістали четверо неповнолітніх – 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець та 17-річний юнак.

В однієї з дівчат попередньо отруєння продуктами горіння, у інших неповнолітніх множинні осколкові поранення та різані рани.

У Солом'янському районі частково зруйновано житловий будинок

У Солом'янському районі російська атака забрала життя двох людей. Ще восьмеро дістали поранення, серед них двоє дітей.

За однією з адрес частково зруйновано та охоплено вогнем п'ятиповерховий житловий будинок. За іншою адресою загорілися автомобілі на парковці.

Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів будинку 35 мешканців. Трьох постраждалих госпіталізували, пожежу ліквідували.

Пошкодження зафіксовані ще у трьох районах

У Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі та загорілися автомобілі швидкої медичної допомоги. Також виникла пожежа на території кіностудії, яку рятувальникам вдалося локалізувати. Відомо про одного постраждалого.

У Дніпровському районі пошкоджено будівлю магазину.

У Печерському районі зазнали пошкоджень чотири приватні житлові будинки та господарські споруди.

На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи

На місцях російської атаки працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки ударів, документують руйнування та надають допомогу постраждалим.

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