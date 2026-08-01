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Новини Ракетна атака на Київ
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Балістична атака РФ на Київ: вирують пожежі, у Солом’янському районі в будинку заблоковані люди (оновлено)

пожежа

Унаслідок удару РФ балістикою по Києву у трьох районах міста фіксуються наслідки атаки. 

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Горить 6-поверхова будівля

"Внаслідок атаки у Соломʼянському районі Києва сталося загоряння у 6-поверховій будівлі", - сказано в повідомленні.

Згодом у КМВА додали, що наслідки обстрілу фіксуються у трьох районах міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Шевченківському районі внаслідок атаки горить автомийка. У Соломʼянському районі палають автомобілі на парковці.

О 02:10 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди. У дворі житлового будинку виникло загоряння.

На місце прямують екстрені служби.

Оновлюється... 

Автор: 

Київ (16737) атака (1872) балістичні ракети (678)
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