Балістична атака РФ на Київ: вирують пожежі, у Солом’янському районі в будинку заблоковані люди (оновлено)
Унаслідок удару РФ балістикою по Києву у трьох районах міста фіксуються наслідки атаки.
Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
Горить 6-поверхова будівля
"Внаслідок атаки у Соломʼянському районі Києва сталося загоряння у 6-поверховій будівлі", - сказано в повідомленні.
Згодом у КМВА додали, що наслідки обстрілу фіксуються у трьох районах міста. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
У Шевченківському районі внаслідок атаки горить автомийка. У Соломʼянському районі палають автомобілі на парковці.
О 02:10 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків ракети в пʼятиповерховому будинку заблоковані люди. У дворі житлового будинку виникло загоряння.
На місце прямують екстрені служби.
Оновлюється...
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль