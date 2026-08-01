Российская баллистическая атака на Киев: 9 погибших и 30 раненых, разрушение в пяти районах (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
В результате российского ракетного удара по Киеву погибли девять человек, ещё 23 получили ранения. Среди пострадавших — четверо детей. Взрывы и пожары зафиксированы в пяти районах столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.
Больше всего жертв - в Дарницком районе
В Дарницком районе в результате удара произошли пожары и разрушения административных и нежилых зданий. Также загорелись автомобили, повреждены жилые дома.
По предварительным данным, погибли семь человек, еще 14 пострадали, среди них двое детей.
Кроме того, на территории одного из скверов образовалась воронка, а вдоль одной из улиц возникло несколько очагов возгорания сухой растительности.
По информации Киевской городской прокуратуры, в столице уже 28 пострадавших, в том числе травмы получили четверо несовершеннолетних – 14-летняя девушка, 13-летняя девушка и парень и 17-летний юноша.
У одной из девушек предварительно отравления продуктами горения, у других несовершеннолетних множественные осколочные ранения и резаные раны.
В Соломенском районе частично разрушен жилой дом
В Соломенском районе российская атака унесла жизни двух человек. Еще восемь получили ранения, среди них двое детей.
По одному из адресов частично разрушен и охвачен огнем пятиэтажный жилой дом. По другому адресу загорелись автомобили на парковке.
Спасатели эвакуировали с верхних этажей дома 35 жильцов. Троих пострадавших госпитализировали, пожар ликвидирован.
Повреждения зафиксированы еще в трех районах
В Шевченковском районе произошел пожар в нежилом здании и загорелись автомобили скорой медицинской помощи. Также возник пожар на территории киностудии, который спасателям удалось локализовать. Известно об одном пострадавшем.
В Днепровском районе повреждено здание магазина.
В Печерском районе повреждениям подверглись четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.
На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы
На местах российской атаки работают спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия ударов, документируют разрушения и оказывают помощь пострадавшим.
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Оскільки з антибалістикою у нас обʼєктивні проблеми на тривалий період і
Росіяпараша про це знала і готувалася, вчергове на відміну від нас, то єдине, що може нас врятувати - це українська балістика... Чи потрібні дрони? Безумовно. Але майбутнє саме за технологічними дешевими масовими ракетами, якими можна завдати максимального ураження в тилу ворога. Росіяпараша загине не через вибивання 30-50-100-150 000/місяць особового складу на передку. Лише поєднання поразки на фронті і знищеного військового виробництва з логістикою - ключ до нашого успіху.