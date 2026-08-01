Российская баллистическая атака на Киев: 9 погибших и 30 раненых, разрушение в пяти районах (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В результате российского ракетного удара по Киеву погибли девять человек, ещё 23 получили ранения. Среди пострадавших — четверо детей. Взрывы и пожары зафиксированы в пяти районах столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Больше всего жертв - в Дарницком районе

В Дарницком районе в результате удара произошли пожары и разрушения административных и нежилых зданий. Также загорелись автомобили, повреждены жилые дома.

По предварительным данным, погибли семь человек, еще 14 пострадали, среди них двое детей.

Кроме того, на территории одного из скверов образовалась воронка, а вдоль одной из улиц возникло несколько очагов возгорания сухой растительности.

По информации Киевской городской прокуратуры, в столице уже 28 пострадавших, в том числе травмы получили четверо несовершеннолетних – 14-летняя девушка, 13-летняя девушка и парень и 17-летний юноша.

У одной из девушек предварительно отравления продуктами горения, у других несовершеннолетних множественные осколочные ранения и резаные раны.

В Соломенском районе частично разрушен жилой дом

В Соломенском районе российская атака унесла жизни двух человек. Еще восемь получили ранения, среди них двое детей.

По одному из адресов частично разрушен и охвачен огнем пятиэтажный жилой дом. По другому адресу загорелись автомобили на парковке.

Спасатели эвакуировали с верхних этажей дома 35 жильцов. Троих пострадавших госпитализировали, пожар ликвидирован.

Повреждения зафиксированы еще в трех районах

В Шевченковском районе произошел пожар в нежилом здании и загорелись автомобили скорой медицинской помощи. Также возник пожар на территории киностудии, который спасателям удалось локализовать. Известно об одном пострадавшем.

В Днепровском районе повреждено здание магазина.

В Печерском районе повреждениям подверглись четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.

На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы

На местах российской атаки работают спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия ударов, документируют разрушения и оказывают помощь пострадавшим.

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