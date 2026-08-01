Баллистическая атака РФ на Киев: бушуют пожары, в Соломенском районе в доме заблокированы люди (обновлено)
В результате ракетного удара со стороны РФ в Соломенском районе столицы произошел пожар в шестиэтажном доме.
Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.
Горит 6-этажное здание
"В результате атаки в Соломенском районе Киева произошло возгорание в 6-этажном здании", - говорится в сообщении.
Позже у КГВА добавили, что последствия обстрела фиксируются в трех районах города. Информация о пострадавших уточняется.
В Шевченковском районе в результате атаки горит автомойка. В Соломенском районе горят автомобили на парковке.
В 02:10 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди. Во дворе жилого дома возникло возгорание.
На место следуют экстренные службы.
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