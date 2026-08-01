Кадри наслідків нічної балістичної атаки РФ на Київ: найбільше постраждали Солом’янський і Дарницький райони. ВIДЕО

Вранці 1 серпня стали відомі масштаби руйнувань у Солом’янському та Дарницькому районах Києва після нічної атаки РФ балістичними ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

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За даними місцевої влади та ДСНС, у Солом’янському та Дарницькому районах зафіксовано падіння уламків і пожежі. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.

У Солом'янському районі дві людини загинули. Сталося часткове руйнування та пожежа у п'ятиповерхівці, також горіли автомобілі на парковці.

У Дарницькому районі загинули семеро людей. Сталися пожежа та руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі, пошкоджені будинки, горіли автомобілі. В одному зі скверів виявлено вирву.

Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки загинули 9 людей, ще 28 дістали поранення.

За даними ДСНС, руйнування та пожежі зафіксовані у Солом’янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському районах столиці. Найбільше постраждав Дарницький район, де загинули 7 людей.

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