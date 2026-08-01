Кадры последствий ночной баллистической атаки РФ на Киев: больше всего пострадали Соломенский и Дарницкий районы
Утром 1 августа стали известны масштабы разрушений в Соломенском и Дарницком районах Киева после ночной атаки РФ баллистическими ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
По данным местных властей и ГСЧС, в Соломенском и Дарницком районах зафиксировано падение обломков и пожары. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара.
В Соломенском районе погибли два человека. Произошло частичное разрушение и пожар в пятиэтажном доме, также горели автомобили на парковке.
В Дарницком районе погибли семь человек. Пожар и разрушения в административном здании и в нежилом здании, повреждены дома, горели автомобили. В одном из скверов обнаружена воронка.
Ракетный удар по Киеву 1 августа
В ночь на 1 августа российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки погибли 9 человек, еще 28 получили ранения.
По данным ГСЧС, разрушения и пожары зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах столицы. Больше всего пострадал Дарницкий район, где погибли 7 человек.
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