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Новости Видео Ракетная атака на Киев
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Кадры последствий ночной баллистической атаки РФ на Киев: больше всего пострадали Соломенский и Дарницкий районы

Утром 1 августа стали известны масштабы разрушений в Соломенском и Дарницком районах Киева после ночной атаки РФ баллистическими ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

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По данным местных властей и ГСЧС, в Соломенском и Дарницком районах зафиксировано падение обломков и пожары. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара.

В Соломенском районе погибли два человека. Произошло частичное разрушение и пожар в пятиэтажном доме, также горели автомобили на парковке.

В Дарницком районе погибли семь человек. Пожар и разрушения в административном здании и в нежилом здании, повреждены дома, горели автомобили. В одном из скверов обнаружена воронка.

Ракетный удар по Киеву 1 августа 

В ночь на 1 августа российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки погибли 9 человек, еще 28 получили ранения.

По данным ГСЧС, разрушения и пожары зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах столицы. Больше всего пострадал Дарницкий район, где погибли 7 человек.

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Киев (27161) обстрел (34639) Воздушные атаки на Киев (893)
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Топ комментарии
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В мене пряме запитання президенту - де наша балістика? Казали весною пішла в серійне виробництво, в середині літа будемо бити по ворогу. ДЕ ВОНА?? Де фламінго, казали випускають сотню в місяць???
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01.08.2026 08:49 Ответить
+8
Іще. Невже ще комусь незрозуміло,що серйозно бити по Рашці не будуть? Будуть пались склади з китайськими трусами і розповідати нам яка у кацапів паніка і безвихідь...
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01.08.2026 08:54 Ответить
+4
Нехай так виглядає кожен метр Богом проклятих боліт!
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01.08.2026 08:52 Ответить

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