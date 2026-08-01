Зеленський про дефіцит ракет до Patriot: Лише одну балістичну ракету вдалося збити
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки в ніч на 1 серпня українські сили ППО змогли збити лише одну балістичну ракету через нестачу ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента України.
За його словами, саме дефіцит антибалістичних засобів дозволяє Росії посилювати удари по українських містах.
За словами глави держави, у ніч на 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет, із яких 27 були балістичними, а також 185 ударних безпілотників різних типів.
Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до "Петріотів". І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", – наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що головною ціллю нічної атаки став Київ, однак під ударами також опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області.
Дев'ятеро загиблих і десятки поранених
Зеленський повідомив, що в Києві та області з ночі тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару.
За його словами, пошкоджено 18 житлових будинків, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури.
"Станом на зараз відомо, що дев'ять людей загинули через цю атаку. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Всім, кому необхідно, медики надають допомогу", – зазначив президент.
Зеленський закликав партнерів прискорити постачання ППО
Президент наголосив, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів уже зараз, а не в перспективі.
"Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні", - повідомив Зеленський.
Він також підкреслив, що кожен новий пакет антибалістичних засобів допомагає рятувати життя українців.
"Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", - додав президент.
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