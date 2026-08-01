Зеленський про дефіцит ракет до Patriot: Лише одну балістичну ракету вдалося збити

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки в ніч на 1 серпня українські сили ППО змогли збити лише одну балістичну ракету через нестачу ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента України.

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За його словами, саме дефіцит антибалістичних засобів дозволяє Росії посилювати удари по українських містах.

За словами глави держави, у ніч на 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет, із яких 27 були балістичними, а також 185 ударних безпілотників різних типів.

Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до "Петріотів". І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що головною ціллю нічної атаки став Київ, однак під ударами також опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області.

Дев'ятеро загиблих і десятки поранених

Зеленський повідомив, що в Києві та області з ночі тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару.

За його словами, пошкоджено 18 житлових будинків, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури.

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"Станом на зараз відомо, що дев'ять людей загинули через цю атаку. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранено. Всім, кому необхідно, медики надають допомогу", – зазначив президент.

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання ППО

Президент наголосив, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів уже зараз, а не в перспективі.

"Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні", - повідомив Зеленський.

Він також підкреслив, що кожен новий пакет антибалістичних засобів допомагає рятувати життя українців.

"Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", - додав президент.

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