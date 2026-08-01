РФ ударила балістикою по "Київмедспецтрансу": згоріли швидкі, є руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

Під час нічної ракетної атаки РФ на Київ ворог атакував Комунальну організацію "Київмедспецтранс".

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, наразі триває ліквідація наслідків на території "Київмедспецтрансу", куди було два влучання.

"На щастя, постраждалих серед людей немає", - зазначив він.

Є руйнування

За попередньою інформацією, частково зруйновані 4 будівлі підприємства, пошкоджені інші приміщення.

"5 карет швидкої згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто, які обслуговували заклади охорони здоров’я столиці", - додав Кличко.

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Оновлена інформація

Пізніше у КМДА опублікували фото, на яких зафіксовано наслідки ворожих влучань по "Київмедспецтрансу".









Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

Наразі фіксуються наслідки у 7 районах, у Солом’янському - часткове руйнування квартир, у Дарницькому - пошкоджено 13 багатоповерхівок.

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