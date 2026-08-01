Ракетна атака на Київ: змінено маршрути автобусів №35 та №108

Після нічної російської атаки у Києві тимчасово змінили схему руху громадського транспорту через перекриття окремих вулиць у Дарницькому районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київпастранс.

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Через ліквідацію наслідків російського удару рух транспорту тимчасово перекрито на вулицях Урлівській та Здолбунівській у напрямку вулиці Гліба Бабіча.

Як курсують автобуси

У зв'язку з перекриттям змінено маршрути автобусів №35 та №108.

Автобуси маршруту №35 тимчасово курсують вулицею Анни Ахматової та проспектом Петра Григоренка, після чого повертаються на свій звичний маршрут.

Маршрут №108 у напрямку станції метро "Харківська" проходить через вулиці Урлівську та Анни Ахматової. У зворотному напрямку - до вулиці Шептицького - автобуси рухаються проспектом Петра Григоренка та вулицею Петра Радзіня, після чого повертаються до звичної схеми руху.

У "Київпастрансі" рекомендували пасажирам враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок та стежити за актуальною інформацією щодо роботи громадського транспорту.

Ракетна атака на Київ 1 серпня

У ніч на 1 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинули дев'ятеро людей. Кількість постраждалих зросла до 30, серед них четверо дітей. Із поранених 17 осіб, зокрема троє дітей, госпіталізували, ще 13 постраждалим медики надали допомогу на місці або амбулаторно.

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