Ракетный удар по Киеву: изменены маршруты автобусов №35 и №108

После ночной российской атаки в Киеве временно изменили схему движения общественного транспорта из-за перекрытия отдельных улиц в Дарницком районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киевпастранс".

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В связи с ликвидацией последствий российского удара движение транспорта временно перекрыто на улицах Урловской и Здолбуновской в направлении улицы Глеба Бабича.

Как курсируют автобусы

В связи с перекрытием изменены маршруты автобусов №35 и №108.

Автобусы маршрута №35 временно курсируют по улице Анны Ахматовой и проспекту Петра Григоренко, после чего возвращаются на свой обычный маршрут.

Маршрут №108 в направлении станции метро "Харьковская" проходит по улицам Урловской и Анны Ахматовой. В обратном направлении — до улицы Шептицкого — автобусы движутся по проспекту Петра Григоренко и улице Петра Радзиня, после чего возвращаются к обычной схеме движения.

В "Киевпастрансе" рекомендовали пассажирам учитывать временные изменения при планировании поездок и следить за актуальной информацией о работе общественного транспорта.

Ракетный обстрел Киева 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

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