Ракетный удар по Киеву: изменены маршруты автобусов №35 и №108
После ночной российской атаки в Киеве временно изменили схему движения общественного транспорта из-за перекрытия отдельных улиц в Дарницком районе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киевпастранс".
В связи с ликвидацией последствий российского удара движение транспорта временно перекрыто на улицах Урловской и Здолбуновской в направлении улицы Глеба Бабича.
Как курсируют автобусы
В связи с перекрытием изменены маршруты автобусов №35 и №108.
Автобусы маршрута №35 временно курсируют по улице Анны Ахматовой и проспекту Петра Григоренко, после чего возвращаются на свой обычный маршрут.
Маршрут №108 в направлении станции метро "Харьковская" проходит по улицам Урловской и Анны Ахматовой. В обратном направлении — до улицы Шептицкого — автобусы движутся по проспекту Петра Григоренко и улице Петра Радзиня, после чего возвращаются к обычной схеме движения.
В "Киевпастрансе" рекомендовали пассажирам учитывать временные изменения при планировании поездок и следить за актуальной информацией о работе общественного транспорта.
Ракетный обстрел Киева 1 августа
В ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По последним данным, погибли девять человек. Число пострадавших возросло до 30, среди них четверо детей. Из раненых 17 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, еще 13 пострадавшим медики оказали помощь на месте или амбулаторно.
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